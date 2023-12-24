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Durante temporal

Raio destrói casa em cidade no Noroeste do ES; veja imagens

Segundo uma familiar dos donos da propriedade, os moradores da casa estavam viajando para passar o Natal com outros parentes e ninguém se feriu

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 14:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2023 às 14:31
Paredes ficaram queimadas após incêndio motivado por raio em Águia Branca
Paredes ficaram queimadas após incêndio motivado por raio em Águia Branca Crédito: Josiane Matuchack Rocha
Durante um temporal, um raio de descarga elétrica atingiu uma casa em uma propriedade rural na localidade de Córrego das Flores, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 17h de sábado (23). Não havia ninguém dentro do imóvel, onde moram um meeiro, a esposa e um filho, de 14 anos. No entanto, houve prejuízos, por conta de um incêndio que ocorreu logo em seguida.
A propriedade é da família da comerciante Josiane Matuchack Rocha. Ela contou que todos estavam viajando para a casa de parentes em outra cidade. O raio caiu exatamente na sala de estar da residência. “Graças a Deus, os moradores não estavam em casa no momento. Estavam viajando para uma cidade vizinha, para a casa de parentes, para passar o Natal. Agradeço a Deus por isso”, disse.
Imagens encaminhadas por Josiane mostram parte da casa queimada, o quadro de energia destruído e o teto destelhado, devido à intensidade do fogo. “Teve prejuízo em toda a parte elétrica, além de sofá, TV,  roteador, freezer, geladeira, colchão de casal, entre outros. O incêndio durou mais de duas horas e foi apagado com a ajuda do carro-pipa da prefeitura”, relata Josiane.

Raio cai em casa e causa incêndio em Águia Branca

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