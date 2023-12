Raio destrói casa em cidade no Noroeste do ES; veja imagens

Segundo uma familiar dos donos da propriedade, os moradores da casa estavam viajando para passar o Natal com outros parentes e ninguém se feriu

Durante um temporal, um raio de descarga elétrica atingiu uma casa em uma propriedade rural na localidade de Córrego das Flores, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 17h de sábado (23). Não havia ninguém dentro do imóvel, onde moram um meeiro, a esposa e um filho, de 14 anos. No entanto, houve prejuízos, por conta de um incêndio que ocorreu logo em seguida.