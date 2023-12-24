Raio destrói casa em cidade no Noroeste do ES; veja imagens

A propriedade é da família da comerciante Josiane Matuchack Rocha. Ela contou que todos estavam viajando para a casa de parentes em outra cidade. O raio caiu exatamente na sala de estar da residência. “Graças a Deus, os moradores não estavam em casa no momento. Estavam viajando para uma cidade vizinha, para a casa de parentes, para passar o Natal. Agradeço a Deus por isso”, disse.