Transtorno

Instabilidade em sistema afeta marcação de consulta no Hospital Santa Rita

Pacientes relatam que enfrentam dificuldades com os agendamentos desde quarta-feira (11); hospital de Vitória diz que trabalha para ter uma solução o mais rápido possível

Pacientes que tentam marcar consultas no Hospital Santa Rita, em Vitória, têm enfrentado dificuldades para conseguir desde a última quarta-feira (11). A unidade confirmou o problema, em nota enviada na quinta-feira (12), e explicou que está ocorrendo uma “instabilidade temporária no sistema de tecnologia”. Segundo o comunicado, uma equipe técnica do local atua de forma prioritária para restabelecer a normalidade "o mais breve possível". >