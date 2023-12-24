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A caminho da Bahia

Acidente mata casal e namorado da filha na BR 101 em Conceição da Barra

Filha do casal foi socorrida com vida e levada para um hospital; veículo bateu de frente com uma carreta ao tentar fazer ultrapassagem na noite de sábado (23)

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 10:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2023 às 10:09
OJosé Roberto e Maria Aparecida ao lado de Fernando
O casal José Roberto e Maria Aparecida e o genro Fernando morreram no acidente Crédito: Redes Sociais
Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três mortos e uma pessoa ferida no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por volta de 20h15 de sábado (23). De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, morreram no acidente o casal José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21 anos
A filha de José Roberto e Maria – namorada de Fernando – foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O motorista da carreta não sofreu maiores ferimentos.
Carro onde estavam as vítimas ficou capotado após batida no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra
Carro onde estavam as vítimas ficou capotado após batida no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Leitor A Gazeta
Com o impacto da batida, o automóvel ficou com as rodas para cima e bastante amassado. Já a carreta acabou saindo da pista. Segundo a apuração da TV Gazeta, uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o carro da família, dirigido por Fernando, estava seguindo para a Bahia, quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com madeira. Naquele momento, vinha outra carreta no sentido contrário e houve uma batida de frente.
Fernando levava os sogros para conhecer os pais dele, que moram na cidade baiana de Ilhéus. 
Carreta acabou saindo da pista após a batida com carro na BR 101, em Conceição da Barra
Carreta acabou saindo da pista após a batida com carro na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Isaac Ribeiro
Em nota, a Eco 101 informou que a rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas e meia, com desvio no sentido Norte. “Às 22h33, houve interdição total para trabalho da perícia e às 22h42 a pista foi totalmente liberada”, disse a empresa.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e depois liberados aos familiares.
*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte

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