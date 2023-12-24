Acidente mata casal e namorado da filha na BR 101 em Conceição da Barra

A filha de José Roberto e Maria – namorada de Fernando – foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O motorista da carreta não sofreu maiores ferimentos.

Com o impacto da batida, o automóvel ficou com as rodas para cima e bastante amassado. Já a carreta acabou saindo da pista. Segundo a apuração da TV Gazeta, uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o carro da família, dirigido por Fernando, estava seguindo para a Bahia, quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com madeira. Naquele momento, vinha outra carreta no sentido contrário e houve uma batida de frente.