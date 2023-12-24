Acidente mata casal e namorado da filha na BR 101 em Conceição da Barra

Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três mortos e uma pessoa ferida no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por volta de 20h15 de sábado (23). De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, morreram no acidente o casal José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21 anos
A filha de José Roberto e Maria – namorada de Fernando – foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O motorista da carreta não sofreu maiores ferimentos.
Com o impacto da batida, o automóvel ficou com as rodas para cima e bastante amassado. Já a carreta acabou saindo da pista. Segundo a apuração da TV Gazeta, uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o carro da família, dirigido por Fernando, estava seguindo para a Bahia, quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com madeira. Naquele momento, vinha outra carreta no sentido contrário e houve uma batida de frente.
Fernando levava os sogros para conhecer os pais dele, que moram na cidade baiana de Ilhéus.
Em nota, a Eco 101 informou que a rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas e meia, com desvio no sentido Norte. “Às 22h33, houve interdição total para trabalho da perícia e às 22h42 a pista foi totalmente liberada”, disse a empresa.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e depois liberados aos familiares.
*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte