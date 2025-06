Motorista de carro morre em colisão de frente com ônibus em Aracruz

O motorista de um carro morreu em uma colisão frontal envolvendo o veículo e um ônibus na ES 257, na altura da localidade conhecida como Morro das Almas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). O acidente aconteceu pouco antes das 7h, na saída da cidade sentido ao litoral. O trânsito no local ficou em meia pista e em sistema pare e siga. >