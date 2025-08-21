Pedro Canário

Quem é o secretário de Cultura preso por suspeita de corrupção no ES

Fúlvio Trindade é advogado, atuou na defecsa de policiais militares na região e já passou por outras secretarias do município

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:52

Fúlvio Trindade, secretário de Cultura de Pedro Canário, preso pela Polícia Federal Crédito: Reprodução redes sociais

Preso por suspeita de corrupção, o secretário de Cultura de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, Fúlvio Trindade de Almeida, foi admitido no cargo comissionado para comandar a pasta em 2 de janeiro de 2025, com salário de R$ 5.286,58. Mas, antes de assumir a função, ele, que também é advogado, ocupou outros postos na prefeitura da cidade. Almeida foi alvo de mandado de prisão, cumprido pela Polícia Federal, na última quarta-feira (20).

Conforme informações extraídas do Diário dos Municípios, antes de comandar a Secretaria Municipal de Cultura, Fúlvio passou pelo comando da Secretaria de Governo, interinamente. Em seu perfil no LinkedIn, ele também afirma que comandou as secretarias de Administração e Esporte e Lazer, além de ter sido chefe de gabinete.

Como advogado, atuou na defesa dos policiais militares envolvidos no caso de um adolescente de 17 anos morto em Pedro Canário, em 2023, mas foi substituído por outro. Ele também participou da defesa do policial militar investigado pela morte de outro adolescente da mesma idade, ocorrida neste ano em São Mateus.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Fúlvio Trindade.

Preso em operação da Polícia Federal

Fúlvio foi preso no âmbito da Operação Eco da Fraude, por suspeita de corrupção. Outros dois alvos dos mandados de prisão, empresários supostamente envolvidos nos esquemas de fraude, são considerados foragidos e podem ser presos a qualquer momento. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

O objetivo da operação é combater crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro na Região Norte capixaba. Durante as buscas, diversas mídias e documentos foram apreendidos e serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações, visando à apuração de eventuais outros envolvidos e à elucidação dos fatos.

Os investigados, caso sejam denunciados pelo Ministério Público à Justiça, podem ser processados pelos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude ao caráter competitivo de licitações e lavagem de dinheiro, conforme as hipóteses apuradas no curso da apuração.

O que diz a Prefeitura de Pedro Canário "A Prefeitura de Pedro Canário informa que tomou conhecimento da prisão preventiva de um de seus colaboradores, em decorrência de investigação da Polícia Federal. Diante disso, a administração municipal realizará a apuração dos fatos internamente, tomando as medidas necessárias. É importante frisar que a gestão reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos."

O que diz a Câmara de Pedro Canário "A Câmara Municipal tomou conhecimento, por meio da imprensa, da prisão preventiva de um servidor da Prefeitura. Diante dos fatos, os vereadores reafirmam seu compromisso com a transparência e com o papel constitucional de fiscalização do Poder Executivo. O Legislativo Municipal informa que acompanhará o caso de perto e tomará as providências cabíveis para apurar os fatos, dentro de sua competência legal. A Câmara reitera seu compromisso com a ética na administração pública e com os interesses da população."

