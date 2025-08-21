Pedro Canário

Como funcionava suposto esquema de corrupção em prefeitura do ES

Operação da Polícia Federal deflagrada na quarta-feira (20) revelou indícios de fraude em contratos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:31

Fúlvio Trindade, secretário de Cultura de Pedro Canário, preso pela Polícia Federal Crédito: Reprodução redes sociais

A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (20), a Operação Eco da Fraude, que investiga corrupção em contratos feitos pela Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A fraude envolvia a contratação de brinquedos para eventos do município e levou à prisão do secretário municipal de Cultura, Fúlvio Trindade.

O delegado da Polícia Federal de São Mateus Leonardo Guimarães explicou à reportagem de A Gazeta que o caso foi descoberto a partir da Operação Fun House, realizada em dezembro de 2024, quando foi observada a contratação de brinquedos infláveis pelas prefeituras de Pedro Canário e São Mateus.

Ficou constatado que a Secretaria de Cultura de Pedro Canário havia contratado uma empresa para fornecer esses equipamentos, mas o serviço era, na verdade, realizado por outra pessoa e parte do valor do contratado era usado no pagamento de propina ao secretário.

Os contratos apurados pela Polícia Federal foram firmados no fim de 2024 e chegam a R$ 700 mil, mesmo valor que a corporação solicitou para ser bloqueada entre os bens dos investigados. Durante a operação, também foi apreendido um veículo.

Carro apreendido durante operação da Polícia Federal em Pedro Canário Crédito: Reprodução

“A gente teve acesso a esses elementos de prova de outra investigação. Lá, conseguimos identificar pagamentos de empresários para esse secretário de Cultura. Uma empresa foi contratada, mas o serviço era feito por outra pessoa. Foi uma contratação pública para brinquedos para eventos e datas comemorativas”, contextualizou.

A data de admissão de Fúlvio na Secretaria Municipal de Cultura é 2 de janeiro de 2025, no entanto, ele já atuava na prefeitura em anos anteriores. No Diário Oficial dos Municípios, inclusive, há portarias assinadas por ele ao longo de 2024 e de 2021 em atos relacionados à cultura.

Além do secretário, há outros dois alvos de mandados de prisão. São empresários supostamente envolvidos nos esquemas de fraude considerados foragidos. De acordo com a Polícia Federal, eles podem ser presos a qualquer momento. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Fúlvio Trindade.

O que diz a Prefeitura de Pedro Canário "A Prefeitura de Pedro Canário informa que tomou conhecimento da prisão preventiva de um de seus colaboradores, em decorrência de investigação da Polícia Federal. Diante disso, a administração municipal realizará a apuração dos fatos internamente, tomando as medidas necessárias. É importante frisar que a gestão reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos."

O que diz a Câmara de Pedro Canário "A Câmara Municipal tomou conhecimento, por meio da imprensa, da prisão preventiva de um servidor da Prefeitura. Diante dos fatos, os vereadores reafirmam seu compromisso com a transparência e com o papel constitucional de fiscalização do Poder Executivo. O Legislativo Municipal informa que acompanhará o caso de perto e tomará as providências cabíveis para apurar os fatos, dentro de sua competência legal. A Câmara reitera seu compromisso com a ética na administração pública e com os interesses da população."

