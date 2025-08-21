Secretário de Cultura de Pedro Canário é preso por suspeita de corrupção

O secretário de cultura de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal, na tarde de quarta-feira (20), na Operação Eco da Fraude, por suspeita de corrupção. Outros dois alvos dos mandados de prisão, empresários supostamente envolvidos nos esquemas de fraude, são considerados foragidos e podem ser presos a qualquer momento. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

O objetivo da operação é combater crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro na Região Norte capixaba. Durante as buscas, diversas mídias e documentos foram apreendidos e serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações, visando a apuração de eventuais outros envolvidos e a elucidação dos fatos.