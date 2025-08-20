Home
Vídeo pornô no Instagram: oposição estuda pedir cassação de vereador do ES

O vereador Marven Menezes Lins (Republicanos) afirmou à reportagem que vai apresentar questão de ordem para questionar se haverá punição a Pedro Paulo (Podemos) por quebra de decoro parlamentar

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:04

A divulgação de um vídeo com conteúdo pornográfico no Instagram do vereador Pedro Paulo da Silva (Podemos), de São José do Calçado, gerou repercussão e pressão dentro do Legislativo do município, localizado no Caparaó capixaba. A oposição estuda pedir a cassação do parlamentar e pretende cobrar providências da presidente da Casa, Vanderléia Maria Rosa (PSB).

O vereador Marven Menezes Lins (Republicanos) afirmou à reportagem, na noite desta quarta-feira (20), que vai apresentar questão de ordem na sessão da próxima segunda-feira (25) para questionar se haverá pedido de cassação do mandato de Pedro Paulo por quebra de decoro parlamentar. Ele pondera, porém, que é preciso aguardar um posicionamento oficial do colega em plenário e a confirmação da autenticidade do vídeo.

O conteúdo, em que um homem aparece se masturbando, foi publicado nos Stories do vereador Pedro Paulo na terça-feira (19), sendo apagado um tempo depois. Diante da polêmica, as imagens passaram a circular em grupos de mensagens da cidade, causando insatisfação entre moradores.

Pedro Paulo se manifestou em nota publicada em suas redes sociais. Ele afirma que sua conta no Instagram foi invadida e que “conteúdos impróprios”, que não seriam de sua autoria, foram publicados. Segundo o vereador, não há provas de que as imagens tenham sido feitas ou compartilhadas por ele.

A reportagem tentou contato com Pedro Paulo e com a presidente da Câmara, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

