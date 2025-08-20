Tíquete-alimentação: 17 vereadores de Vitória pedem benefício

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:22
Dezessete vereadores de Vitória solicitaram o auxílio-alimentação de R$ 1.250, aprovado pela própria Câmara no último dia 4. A lista com os nomes foi obtida por A Gazeta nesta quarta-feira (20).
A proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. Apenas Professor Jocelino (PT) e Ana Paula Rocha (Psol) se posicionaram contra, mas, apesar do voto contrário, Jocelino apresentou requerimento para receber o benefício.
O suplente Raniery Ferreira (PT), que ocupa a vaga de Karla Coser (PT), em licença-maternidade, também está entre os que pediram o auxílio, embora seu voto não conste nos registros do plenário. Já o vereador Bruno Malias (PSB), que votou pela aprovação do projeto, não apresentou requerimento.
O valor será pago de forma proporcional aos dias trabalhados e precisa ser solicitado ao setor de Recursos Humanos da Câmara.
O auxílio requerido pelos vereadores junta-se a um salário de mais de R$ 17 mil pago atualmente ao parlamentares. Em 2023, a legislatura anterior aprovou reajuste salarial para os parlamentares de Vitória, que passou a valer neste ano. Com o aumento, a remuneração praticamente dobrou, saltando de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99 — um índice de 97%.
Na justificativa assinada pelo presidente do Legislativo, Anderson Goggi (PP), é dito que a concessão do auxílio-alimentação aos vereadores "respeita o princípio da autonomia administrativa da Câmara Municipal".
"Cabe destacar que a legitimidade da regulamentação do auxílio-alimentação por meio de resolução foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo", frisa o texto projeto.
