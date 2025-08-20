Poder Legislativo

Tíquete-alimentação: 17 vereadores de Vitória pedem benefício

Proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. Apenas Professor Jocelino (PT) e Ana Paula Rocha (Psol) se posicionaram contra, mas, apesar do voto contrário, Jocelino apresentou requerimento para receber benefício

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:22

Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Dezessete vereadores de Vitória solicitaram o auxílio-alimentação de R$ 1.250, aprovado pela própria Câmara no último dia 4. A lista com os nomes foi obtida por A Gazeta nesta quarta-feira (20).

A proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. Apenas Professor Jocelino (PT) e Ana Paula Rocha (Psol) se posicionaram contra, mas, apesar do voto contrário, Jocelino apresentou requerimento para receber o benefício.

O suplente Raniery Ferreira (PT), que ocupa a vaga de Karla Coser (PT), em licença-maternidade, também está entre os que pediram o auxílio, embora seu voto não conste nos registros do plenário. Já o vereador Bruno Malias (PSB), que votou pela aprovação do projeto, não apresentou requerimento.

Arquivos & Anexos Auxílio-alimentação: lista enviada ao setor de pagamento da Câmara de Vitória Tamanho de arquivo: 138kb Baixar Visualizar

Quem pediu o auxílio-alimentação (R$ 1.250):

Anderson Goggi (PP)

André Brandino (PODE)

Armandinho da Federal (PL)

Aylton Dadalto (Republicanos)

Baiano do Salão (PODE)

Camillo Neves (PP)

Dalto Neves (SD)

Darcio Bracarense (PL)

Davi Esmael (Republicanos)

João Flávio (MDB)

Luiz Emanuel (Republicanos)

Luiz Paulo Amorim (PV)

Mara Maroca (PP)

Maurício Leite (PRD)

Pedro Trés (PSB)

Professor Jocelino (PT)

Raniery Ferreira (PT), suplente de Karla Coser

Quem não pediu o auxílio:

Aloísio Varejão (PSB)



Ana Paula Rocha (Psol)

Bruno Malias (PSB)

Karla Coser (PT), de licença-maternidade

Leonardo Monjardim (Novo)

O valor será pago de forma proporcional aos dias trabalhados e precisa ser solicitado ao setor de Recursos Humanos da Câmara.

Contracheque mais gordo

O auxílio requerido pelos vereadores junta-se a um salário de mais de R$ 17 mil pago atualmente ao parlamentares. Em 2023, a legislatura anterior aprovou reajuste salarial para os parlamentares de Vitória, que passou a valer neste ano. Com o aumento, a remuneração praticamente dobrou, saltando de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99 — um índice de 97%.

Respeito à autonomia administrativa

Na justificativa assinada pelo presidente do Legislativo, Anderson Goggi (PP), é dito que a concessão do auxílio-alimentação aos vereadores "respeita o princípio da autonomia administrativa da Câmara Municipal".

"Cabe destacar que a legitimidade da regulamentação do auxílio-alimentação por meio de resolução foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo", frisa o texto projeto.

