Tíquete-alimentação: 17 vereadores de Vitória pedem benefício

Proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. Apenas Professor Jocelino (PT) e Ana Paula Rocha (Psol) se posicionaram contra, mas, apesar do voto contrário, Jocelino apresentou requerimento para receber benefício

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:22

Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Dezessete vereadores de Vitória solicitaram o auxílio-alimentação de R$ 1.250, aprovado pela própria Câmara no último dia 4. A lista com os nomes foi obtida por A Gazeta nesta quarta-feira (20).

A proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. Apenas Professor Jocelino (PT) e Ana Paula Rocha (Psol) se posicionaram contra, mas, apesar do voto contrário, Jocelino apresentou requerimento para receber o benefício. 

O suplente Raniery Ferreira (PT), que ocupa a vaga de Karla Coser (PT), em licença-maternidade, também está entre os que pediram o auxílio, embora seu voto não conste nos registros do plenário. Já o vereador Bruno Malias (PSB), que votou pela aprovação do projeto, não apresentou requerimento.

Quem pediu o auxílio-alimentação (R$ 1.250):

  • Anderson Goggi (PP)
  • André Brandino (PODE)
  • Armandinho da Federal (PL)
  •  Aylton Dadalto (Republicanos)
  •  Baiano do Salão (PODE)
  •  Camillo Neves (PP)
  •  Dalto Neves (SD)
  •  Darcio Bracarense (PL)
  •  Davi Esmael (Republicanos)
  • João Flávio (MDB)
  • Luiz Emanuel (Republicanos)
  • Luiz Paulo Amorim (PV)
  • Mara Maroca (PP)
  • Maurício Leite (PRD)
  • Pedro Trés (PSB)
  • Professor Jocelino (PT)
  • Raniery Ferreira (PT), suplente de Karla Coser

Quem não pediu o auxílio:

  • Aloísio Varejão (PSB)
  • Ana Paula Rocha (Psol)
  • Bruno Malias (PSB)
  • Karla Coser (PT), de licença-maternidade
  • Leonardo Monjardim (Novo)

O valor será pago de forma proporcional aos dias trabalhados e precisa ser solicitado ao setor de Recursos Humanos da Câmara.

 Contracheque mais gordo

O auxílio requerido pelos vereadores junta-se a um salário de mais de R$ 17 mil pago atualmente ao parlamentares. Em 2023,  a legislatura anterior aprovou reajuste salarial para os parlamentares de Vitória, que passou a valer neste ano. Com o aumento, a remuneração praticamente dobrou, saltando de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99 — um índice de 97%.

Respeito à autonomia administrativa

Na justificativa assinada pelo presidente do Legislativo, Anderson Goggi (PP), é dito que a concessão do auxílio-alimentação aos vereadores "respeita o princípio da autonomia administrativa da Câmara Municipal".

"Cabe destacar que a legitimidade da regulamentação do auxílio-alimentação por meio de resolução foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo", frisa o texto projeto.

