Flávio Dino deve vir ao ES para posse de juiz e homenagem no TRE

O ministro STF vai participar da posse do magistrado Américo Bedê como titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:07

Caras e bocas do ministro do STF Flávio DIno
Vinda de Flávio Dino está prevista para o dia 28 deste mês Crédito: Vitor Jubini

 O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve vir ao Espírito Santo para a posse do juiz Américo Bedê como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). O evento está previsto para o próximo dia 29. 

Além de marcar presença na posse de seu juiz auxiliar desde 2024, Dino também deverá ser homenageado com a Comenda do Mérito Eleitoral, aprovada em sessão plenária do TRE-ES.

Bedê assume a vaga de juiz titular do TRE-ES pela classe dos juízes federais, em substituição ao juiz Alceu Maurício Junior, que encerra sua passagem pela Corte Eleitoral, na próxima quarta-feira (20).

