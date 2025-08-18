Mundo

Alexandre de Moraes, 'o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump': o que diz Washington Post sobre ministro do STF

Jornal americano entrevistou ministro do STF, que disse que não vai recuar "um milímetro sequer" no julgamento de Jair Bolsonaro.

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:25

Alexandre de Moraes deu entrevista ao jornal americano Washington Post Crédito: EPA

O jornal americano Washington Post — o principal da capital dos Estados Unidos e um dos maiores do país — publicou nesta segunda-feira (18/8) uma reportagem na qual chama o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump".

O jornal americano entrevistou Moraes sobre diversos assuntos — entre eles a sua decisão de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no começo deste mês.

Segundo o jornal, esse "episódio é emblemático das regras de engajamento de Moraes, que ditam sua conduta ao longo de uma carreira marcada por batalhas de alto risco com políticos e empresários poderosos: nunca desista. Sempre aumente a intensidade."

Ao jornal, Moraes disse que "não há a menor possibilidade de recuar um milímetro sequer" no julgamento de Bolsonaro diante das pressões exercidas por Washington e pelo presidente americano, Donald Trump, como o uso de sanções da lei Magnitsky e restrições de viagens.

Há três consequências principais para quem é colocado na lista de sancionados pela lei Magnitsky: proibição de viagem aos EUA, congelamento de bens nos EUA e proibição de qualquer pessoa ou empresa nos EUA de realizar transações econômicas com o indivíduo penalizado.

"Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido", disse Moraes ao Washington Post.

'Xerife da democracia'

Na reportagem, que traça um perfil do juiz e reconta sua trajetória de carreira, o jornal afirma que "Moraes se tornou uma autoridade nacional por si só, além de uma espécie de figura globalmente única: um xerife da democracia".

"Seus decretos abrangentes repercutiram pelo mundo todo, em sociedades cada vez mais polarizadas por debates sobre liberdade de expressão, tecnologia e poder do Estado."

O jornal entrevistou pessoas próximas a Moraes para traçar o perfil do ministro.

"A maioria defendeu Moraes, afirmando que suas medidas linha-dura ajudaram a preservar a democracia brasileira em um momento de ascensão do autoritarismo em todo o mundo", disse o jornal.

"Mas outros disseram que ele se tornou poderoso demais e que é culpado de excessos, colocando em risco a legitimidade da mais alta corte do país."

Moraes afirmou que não vai recuar no julgamento de Jair Bolsonaro Crédito: Reuters

O próprio Moraes disse ao Washington Post que o "Brasil foi infectado pela 'doença' da autocracia" e que "é sua função aplicar a 'vacina'".

"Não há como recuarmos naquilo que precisamos fazer. Digo isso com total tranquilidade."

O jornal destaca que na condução do inquérito das Fake News, Moraes possui "um conjunto variado de instrumentos" — diferentemente do que acontece na justiça americana.

"Ao contrário da Suprema Corte dos EUA, que apenas julga, a mais alta corte brasileira tem poderes para conduzir investigações e conta com a Polícia Federal à sua disposição", escreve o Washington Post.

"Moraes também pode se valer de um arcabouço legislativo que define a liberdade de expressão de forma mais restrita do que nos EUA e oferece proteção legal ao Estado democrático."

"À medida que a investigação de Moraes se aprofundava, seu poder também foi aumentando. O sistema judiciário brasileiro frequentemente agrupa casos semelhantes sob a tutela de um único juiz, e Moraes logo se tornou responsável por praticamente todos os inquéritos sobre supostos ataques à ordem democrática por Bolsonaro e seus apoiadores."

"Posteriormente, ele chegou à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que funciona paralelamente ao Tribunal Federal e tem o poder de investigar irregularidades eleitorais e cassar políticos."

Jornal americano fez perfil de Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

No perfil do ministro, o Washington Post afirma que "todos no Brasil conheciam Alexandre de Moraes" e que depois "o mundo também conheceria seu nome".

"Nenhum dos amigos e colegas do juiz demonstrou surpresa com a forma como ele exerceu seu novo poder. Moraes é assim, disseram eles: inflexível, agressivo e dado a demonstrações de poder bruto", escreveu o jornal.

O jornal relembra a carreira de Moraes — desde sua trajetória como promotor público e secretário de Segurança de São Paulo até seus embates mais recentes com Elon Musk e o governo de Donald Trump.

Algumas autoridades americanas e aliados de Trump fizeram fortes críticas a Moraes.

"Esse homem está fora de controle", disse Martin de Luca, advogado do grupo Trump Media.

"Juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"A face mundial da censura judicial", afirmou vice-secretário de Estado, Christopher Landau.

Ao jornal americano, Moraes comentou as restrições de viagem que foram impostas a ele pelo governo dos EUA, assim como as sanções Magnitsky.

"É agradável passar por isso? Claro que não é agradável."

Mas, disse Moraes ao jornal, "enquanto houver necessidade, a investigação continuará."

