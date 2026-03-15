Home
>
Mundo
>
Os looks do tapete vermelho do Oscar: o que atrizes, atores e diretores estão vestindo, em fotos

Os looks do tapete vermelho do Oscar: o que atrizes, atores e diretores estão vestindo, em fotos

As maiores estrelas de Hollywood capricham no estilo enquanto caminham pelo tapete vermelho para o Oscar.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 19:36

Imagem BBC Brasil
Da esquerda para a direita: Alicia Silverstone, Rose Byrne e Chase Infiniti estão entre as primeiras estrelas no tapete vermelho Crédito: Getty Images

Se o Oscar entregasse um prêmio para o mais bem vestido, provavelmente seria o prêmio mais disputado da noite.

Recomendado para você

As maiores estrelas de Hollywood capricham no estilo enquanto caminham pelo tapete vermelho para o Oscar.

Os looks do tapete vermelho do Oscar: o que atrizes, atores e diretores estão vestindo, em fotos

Rafael Quero Silva foi comandante da Guarda Nacional Bolivariana e responsável pela repressão às manifestações contra o governo na década passada.

'Não conseguia acreditar que meu torturador vivia livremente nos EUA': os venezuelanos que reconheceram em novela na TV militar que os prendeu

Até 84 milhões de brasileiros têm rinite. Doença costuma ser pior na infância e na adolescência.

Rinite: por que não existe cura (e o que dá pra fazer para melhorar)

As maiores estrelas de Hollywood estão caprichando no estilo enquanto caminham pelo tapete vermelho para a cerimônia em Los Angeles, neste domingo (15/3).

A equipe de O Agente Secreto, filme brasileiro indicado em quatro categorias, chegaram nos primeiros momentos do tapete vermelho.

O diretor Kleber Mendonça Filho e sua esposa, Emilie Lesclaux, produtora do longa, desfilaram de preto - mesma cor escolhida pela atriz Maria Fernanda Cândido e pelo protagonista do filme, Wagner Moura.

Moura chegou acompanhado da esposa, Sandra Delgado, também de preto.

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado Crédito: Frederic J. Brown / AFP via Getty Images
Imagem BBC Brasil
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Maria Fernanda Cândido Crédito: Reuters

Também chegou cedo Chase Infiniti, de Uma Batalha Após a Outra, que neste ano se afirmou tanto como uma grande atriz quanto como um ícone de moda; ela usou um vestido lavanda sob medida da Louis Vuitton.

Imagem BBC Brasil
Chase Infiniti Crédito: Getty Images

Rose Byrne,que concorre a melhor atriz por Se Eu Tivesse Pernas Te Chutaria, vestiu um vestido preto da Dior, com detalhes em floral.

Imagem BBC Brasil
Rose Byrne Crédito: Getty Images

A atriz norueguesa Renate Reinsve, indicada por Valor Sentimental, tem preferido Louis Vuitton durante toda a sua campanha nesta temporada de premiações.

Para o Oscar, ela usou um vestido vermelho simples, mas marcante, feito sob medida pela Louis Vuitton, desenhado por Nicolas Ghesquière

Imagem BBC Brasil
Renate Reinsve Crédito: Getty Images

A estrela de Succession, Kieran Culkin, não é estranho à temporada de premiações, tendo dominado a categoria de ator coadjuvante no ano passado por sua atuação em A Verdadeira Dor.

Ele retorna ao Oscar neste ano como um dos apresentadores da categoria

Imagem BBC Brasil
Kieran Culkin Crédito: Getty Images

Bella Thorne decidiu optar por um visual mais suave, com punhos de penas pretas e um vestido tipo slip transparente.

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

A autora de Hamnet, Maggie O'Farrell, que concorre por ter coescrito o roteiro adaptado do filme, escolheu um modelo rosa, com luvas pretas.

Imagem BBC Brasil
Maggie O'Farrell Crédito: Getty Images

A estrela do balé Misty Copeland usou um look monocromático que incluía um tutu divertido. Ela vai dançar no palco da cerimônia durante a apresentação da música indicada de Pecadores

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

A atriz britânica Felicity Jones, que está no indicado a melhor filme Sonhos de Trem, escolheu um vestido amarelo-pálido da Prada

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

Hudson Williams pode não ter sido indicado ao Oscar, mas tem sido um dos atores revelação mais notáveis do último ano, graças ao seu papel na série de TV Rivalidade Ardente— o sucesso viral sobre dois jogadores de hóquei no gelo que se apaixonam

Imagem BBC Brasil
Hudson Williams Crédito: Getty Images

A compositora Diane Warren, indicada a melhor canção original e esperando que a 17ª tentativa seja finalmente a sorte no Oscar, usou um elegante terno de cetim, completado com um laço preto no pescoço.

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

Amelia Dimoldenberg, que voltou ao Academy Awards como repórter do tapete vermelho e embaixadora de redes sociais pelo terceiro ano consecutivo, usou um vestido preto estruturado estilo coluna da Ralph Lauren, sapatos Jimmy Choo e joias da Bvlgari.

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Reuters

Por Ian Youngs, Steven McIntosh, Scarlett Harris e Lucy Talavera.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais