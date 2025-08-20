Vazou nas redes

Vídeo pornô é publicado em Instagram de vereador do ES; político nega autoria

O conteúdo, em que um homem aparece se masturbando, causou polêmica na cidade após circular também em grupos de WhatsApp

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:23

Vídeo pornográfico é publicado em perfil de rede social de vereador do ES. Crédito: Divulgação

Um vídeo com conteúdo pornográfico foi publicado nas redes sociais do vereador Pedro Paulo da Silva (Podemos), de São José do Calçado, na última terça-feira (19), causando polêmica na cidade, localizada na Região do Caparaó, no Espírito Santo. As imagens, que mostravam um homem se masturbando, foram postadas nos Stories do Instagram, sendo apagadas um tempo depois.

O parlamentar, em nota no Instagram, afirma que o vídeo não é de sua autoria, acrescentando que seu perfil na rede teria sido invadido.

Diante da polêmica, as imagens começaram a circular em grupos de WhatsApp no município, de acordo com moradores ouvidos pela reportagem na noite desta quarta-feira (20).

“Deixo claro que não há nenhuma prova de que tais conteúdos tenham sido feitos ou compartilhados por mim. Estou tomando as devidas providências para reforçar a segurança da conta e evitar que situações como essas voltem a acontecer”, diz a nota do parlamentar.

A reportagem tentou contato com o vereador na noite desta quarta-feira por telefone, mas não teve retorno das chamadas até a conclusão deste texto.

A presidente da Câmara, Vanderléia Maria Rosa (PSB), também foi procurada para comentar o caso, mas não atendeu às ligações .

Nota do vereador Paulinho do Zuza, de São José do Calçado, sobre vídeos pornográficos publicados em sua conta do Instagram Crédito: Reprodução

