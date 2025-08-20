Vereador de Vitória que votou contra tíquete pede para receber benefício

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:06
Eleito para seu primeiro mandato na Câmara de Vitória no pleito de 2024, o vereador Professor Jocelino (PT) votou contra o projeto de lei que aprovou o benefício do auxílio-alimentação para os parlamentares da Capital, durante a sessão plenária do último dia 4. O posicionamento do petista contra a proposta, no entanto, se manteve somente em plenário, uma vez que ele integra a lista de vereadores que pediram acesso à verba de R$ 1.250.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o parlamentar, para que ele se manifestasse sobre o pedido de auxílio. No entanto, não houve retorno. Além de Jocelino, apenas Ana Paula (Psol) votou contra o projeto. A vereadora não solicitou o recebimento. Dos 21 vereadores, 17 solicitaram o benefício. Veja abaixo a lista completa.
A proposta foi votada em regime de urgência urgentíssima e recebeu 16 votos favoráveis. O auxílio requerido pelos vereadores junta-se a um salário de mais de R$ 17 mil pago atualmente ao parlamentares.
Ainda na fase de justificativa dos votos sobre o projeto, o parlamentar do PT não se pronunciou na tribuna da Câmara sobre as razões pelas quais era contra a iniciativa.
Ele também não concedeu entrevista à TV Gazeta, que foi à sede do Legislativo de Vitória um dia após a aprovação da proposta. A reportagem procurou todos os vereadores para que se posicionassem sobre o projeto de resolução que criou o auxílio-alimentação para eles mesmos.
Também no dia seguinte à aprovação do projeto, A Gazeta foi informada de que Jocelino pretendia requerer o benefício, mesmo tendo votado contra a proposta no plenário da Câmara.
Ele foi procurado, na ocasião, para informar se iria ou não pedir acesso à verba. Na única vez em que atendeu a reportagem, por ligação telefônica, disse ainda estar estudando sua decisão sobre o tema.
No total, 17 vereadores de Vitória solicitaram o auxílio-alimentação. A lista com os nomes foi obtida por A Gazeta nesta quarta-feira (20).
O suplente Raniery Ferreira (PT), que ocupa a vaga de Karla Coser (PT), em licença-maternidade, também está entre os que pediram o auxílio, embora seu voto não conste nos registros do plenário. Já o vereador Bruno Malias (PSB), que votou pela aprovação do projeto, não apresentou requerimento.
O valor será pago de forma proporcional aos dias trabalhados e precisa ser solicitado ao setor de Recursos Humanos da Câmara.
O auxílio requerido pelos vereadores junta-se a um salário de mais de R$ 17 mil pago atualmente ao parlamentares. Em 2023, a legislatura anterior aprovou reajuste salarial para os parlamentares de Vitória, que passou a valer neste ano. Com o aumento, a remuneração praticamente dobrou, saltando de R$ 8.966,26 para R$ 17.681,99 — um índice de 97%.
Na justificativa assinada pelo presidente do Legislativo, Anderson Goggi (PP), é dito que a concessão do auxílio-alimentação aos vereadores "respeita o princípio da autonomia administrativa da Câmara Municipal".
"Cabe destacar que a legitimidade da regulamentação do auxílio-alimentação por meio de resolução foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo", frisa o texto do projeto.
