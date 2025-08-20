Home
'Não desejo isso para ninguém', diz pai de jovem decapitada em Pedro Canário

Valdemar dos Santos Filho, pai de Carolaynne Ferreira Santos, jovem morta e que teve a cabeça arrancada; ele foi reconhecer o corpo da filha e contou detalhes da relação dela com o suspeito do crime

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:13

Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário
Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário Crédito: Reprodução

"Era a única filha que eu tinha". Este foi o desabafo de Valdemar dos Santos Filho, pai de Carolaynne Ferreira Santos, encontrada sem cabeça e enterrada no quintal de casa no bairro Camata, em Pedro Canário, nesta quarta-feira (20). "Muito triste para um pai, muito difícil. Não espero isso para pai nenhum porque é doído", relatou o homem emocionado em entrevista à TV Gazeta Norte.

O principal suspeito de cometer o crime é o homem que era casado com a jovem, identificado como Jocicleberson de Jesus Rodrigues, de acordo com a Polícia Militar. Segundo a corporação, ele relatou que decapitou a jovem, enterrou o corpo e permaneceu com a cabeça dela, alegando que a vítima desejava se separar após desentendimentos.

O pai de Carolaynne disse que o casal estava junto há 3 anos e já havia brigado outras vezes. Eles deixam um bebê de apenas sete meses. A vítima também era mãe de outro criança, fruto de um relacionamento anterior. 

Jocicleberson de Jesus Rodrigues é apontado como suspeito de ter matado a companheira em Pedro Canário
Jocicleberson de Jesus Rodrigues é apontado como suspeito de ter matado a companheira em Pedro Canário Crédito: Redes sociais

Jovem foi enterrada no quintal

A tia de Carolaynne compareceu à 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20) relatando que a última vez que viu a sobrinha foi no sábado (16). A mulher disse ainda que havia trocado mensagens com o contato da sobrinha pelo celular e que, supostamente, estaria tudo bem, mas desde então não conseguiu mais conversar com a familiar.

Os policiais foram até a casa onde a jovem morava, visualizaram uma pá e uma enxada, aparentemente novas e encostadas no muro, e notaram respingos de cor vermelha próximos ao banheiro. Em seguida, realizaram buscas no quintal e encontraram um local com terra remexida e úmida.

Foi feita uma escavação superficial, sendo localizado um pé feminino, com unhas pintadas de vermelho. Diante disso, os policiais acionaram a perícia.

Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito do crime estaria escondido em uma residência no mesmo bairro. Buscas foram realizadas e o homem foi encontrado e detido. No momento da detenção do indivíduo, populares começaram a se aglomerar, tentando agredi-lo. Durante a ocorrência, foi recolhida a faca indicada pelo suspeito como possível arma do crime, bem como o celular quebrado da vítima que estava próximo ao corpo.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

