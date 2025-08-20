'Não desejo isso para ninguém', diz pai de jovem decapitada em Pedro Canário

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:13
"Era a única filha que eu tinha". Este foi o desabafo de Valdemar dos Santos Filho, pai de Carolaynne Ferreira Santos, encontrada sem cabeça e enterrada no quintal de casa no bairro Camata, em Pedro Canário, nesta quarta-feira (20). "Muito triste para um pai, muito difícil. Não espero isso para pai nenhum porque é doído", relatou o homem emocionado em entrevista à TV Gazeta Norte.
O principal suspeito de cometer o crime é o homem que era casado com a jovem, identificado como Jocicleberson de Jesus Rodrigues, de acordo com a Polícia Militar. Segundo a corporação, ele relatou que decapitou a jovem, enterrou o corpo e permaneceu com a cabeça dela, alegando que a vítima desejava se separar após desentendimentos.
O pai de Carolaynne disse que o casal estava junto há 3 anos e já havia brigado outras vezes. Eles deixam um bebê de apenas sete meses. A vítima também era mãe de outro criança, fruto de um relacionamento anterior.
A tia de Carolaynne compareceu à 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20) relatando que a última vez que viu a sobrinha foi no sábado (16). A mulher disse ainda que havia trocado mensagens com o contato da sobrinha pelo celular e que, supostamente, estaria tudo bem, mas desde então não conseguiu mais conversar com a familiar.
Os policiais foram até a casa onde a jovem morava, visualizaram uma pá e uma enxada, aparentemente novas e encostadas no muro, e notaram respingos de cor vermelha próximos ao banheiro. Em seguida, realizaram buscas no quintal e encontraram um local com terra remexida e úmida.
Foi feita uma escavação superficial, sendo localizado um pé feminino, com unhas pintadas de vermelho. Diante disso, os policiais acionaram a perícia.
Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito do crime estaria escondido em uma residência no mesmo bairro. Buscas foram realizadas e o homem foi encontrado e detido. No momento da detenção do indivíduo, populares começaram a se aglomerar, tentando agredi-lo. Durante a ocorrência, foi recolhida a faca indicada pelo suspeito como possível arma do crime, bem como o celular quebrado da vítima que estava próximo ao corpo.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
