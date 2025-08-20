Árvore floresce e odor de fezes impregna praça de Cachoeiro; entenda

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:35
Em meio às árvores da Praça de Fátima, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, uma se destaca: o chichá-fedorento. Apesar de ser alta, imponente e cheia de flores, ela chama a atenção por outro motivo. Seu ‘perfume’ é peculiar, com odor de fezes, e chega a incomodar quem passa pela região.
Celídio BarbosaFuncionário público que há 7 anos cuida da limpeza da praça
A impressão de que há um problema no esgoto é comum entre as pessoas que passam pela região. “Achei que era cheiro do banheiro”, comentou o servidor público Leandro Conceição.
A “culpada” pelo mau cheiro é a Sterculia foetida, nome científico do chichá-fedorento – árvore asiática introduzida no Brasil como espécie ornamental. O engenheiro ambiental Reinaldo Soares explica que o odor é parte de uma estratégia da planta para se reproduzir.
Reinaldo SoaresEngenheiro ambiental
Quem já está acostumado com o “aroma exótico” é o gerente de qualidade de vida Mauro Maleque. Ele até guarda algumas flores em potes para usar como exemplo durante atividades com os alunos. “Os alunos acharam que era sujeira, e tivemos que mostrar que eram apenas flores. E olha, realmente está exalando muito. Dependendo do vento, o cheiro se espalha por todo o Centro”, explica.
Por sorte, a floração do chichá-fedorento acontece no inverno, o que ajuda a amenizar os efeitos do odor. Nos dias mais quentes, com o sol batendo forte, a experiência poderia ser ainda mais intensa. Apesar do desconforto temporário, moradores encaram a situação com bom humor. “Isso é a natureza de Deus. Dá para suportar”, finaliza o aposentado Mauro Colombini.
*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o