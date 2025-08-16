Guerra do tráfico

Suspeito de liderar facção é preso usando carro blindado em praia de Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como responsável pelo abastecimento de armas do Terceiro Comando Puro (TCP), que age na Grande Vitória

Uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo resultou, na noite de sexta-feira (15), na prisão de Thiago Reis dos Santos, conhecido como “Jão”, apontado como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de ser o responsável pelo abastecimento de armas da facção em Vila Velha.

A captura ocorreu por volta das 20h30, durante a uma operação na Praia de Itaparica (VV). “Jão” havia deixado a prisão no dia anterior (14), após o vencimento de uma prisão temporária. No entanto, poucas horas depois, a Justiça expediu um novo mandado de prisão preventiva contra ele. O documento foi emitido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, assinado pela juíza Ana Amélia Bezerra Rêgo.

Segundo a PM, o suposto criminoso é considerado de alta periculosidade e teria papel estratégico no abastecimento de armas do TCP na região de Santa Rita, em Vila Velha, área marcada por disputas violentas entre facções. O coronel Caus afirmou que a prisão “evita o agravamento da guerra do tráfico” na Grade Santa Rita, região onde foram assassinadas a adolescente Sophia Vial da Silva, de 15 anos, e a manicure Andrezza Conceição, 31, no dia 9 de agosto deste ano.

É uma das lideranças do TCP na região de Vila Garrido e Alecrim... Com certeza [o suspeito] ia contribuir para aumentar aquela guerra na grande Santa Rita] Coronel Douglas Caus Comandante-geral da PM, em vídeo nas redes sociais

Durante a abordagem, Thiago Reis foi localizado em um carro blindado. Segundo Caus, o veículo aparentava ter a blindagem feita de forma regular, mas também contava com um dispositivo sonoro que simulava sirene de viatura. A suspeita é de que o equipamento fosse utilizado para tentar passar despercebido pelos policiais.

Mandado por corrupção de menores e homicídio

O mandado de prisão preventiva contra “Jão” foi expedido com base em crimes previstos em um artigo da Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) que trata a respeito de corrupção de menores. No mesmo processo que baseia a ordem judicial também está listado o crime de homicídio.

