TSE mantém multa de R$ 25 mil a Muribeca por propaganda antecipada

O voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, foi acompanhado à unanimidade pelos outros seis magistrados do Tribunal. A ação contra Pablo Muribeca havia sido movida na Justiça estadual pelo diretório municipal do PDT. A reportagem procurou o deputado na noite desta quinta-feira (20), por mensagem de texto e ligação. Ele disse que retornaria em seguida, o que não ocorreu até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para as devidas manifestações.>