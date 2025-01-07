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Poder Executivo

Weverson Meireles nomeia namorada em cargo comissionado na Serra

Somados o salário líquido, comissões e valores relacionados à produtividade, os rendimentos poderão chegar aos R$ 16.069,80 mensais
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 jan 2025 às 17:28

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 17:28

Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra
Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra, nomeou a namorada em cargo na Secretaria da Fazenda Crédito: Vitor Jubini
 Menos de um mês após ter sido exonerada da direção do Departamento de Turismo, na Secretaria de Turismo da Serra, Lorrana Ferreira foi renomeada para um cargo no Executivo, desta vez para o cargo de assistente técnico na Secretaria Municipal da Fazenda. A nomeação foi assinada nesta segunda-feira (6) pelo prefeito Weverson Meireles (PDT), de quem a servidora comissionada é namorada.
 Na função anterior, Lorrana tinha salário bruto estimado em R$ 6.927,16, segundo mostra o Portal de Transparência da Prefeitura da Serra. Já no novo posto, os rendimentos da namorada do prefeito, somados salário líquido, comissões e valores relacionados à produtividade, poderão chegar aos R$ 16.069,80 mensais.
A Prefeitura da Serra foi procurada para mais detalhes sobre a nomeação de Lorrana. Por nota, a administração evitou citar diretamente a namorada do mandatário, se limitando a dizer que a gestão da cidade "vai unir a boa técnica e a boa política, priorizando equipes qualificadas e também com histórico de serviços prestados ao poder público".
Veja a íntegra da resposta do Executivo municipal:
"A gestão da Serra vai unir a boa técnica e a boa política, priorizando equipes qualificadas e também com histórico de serviços prestados ao poder público. Lembrando que a nomeação desses cargos, de acordo com a lei n 2360/ 2001, é de livre escolha do gestor e obedece todos os critérios legais. Com o propósito de fazer uma máquina ainda mais eficiente, com menos gastos e mais entregas à população, estabelecemos o decreto nº 55, criando o Comitê Extraordinário de Avaliação do Gastos Público (Comex), que vai reduzir em 10% os cargos em comissão. As nomeações em questão estão inseridas nessa reforma administrativa".
Weverson Meireles nomeia namorada em cargo comissionado na Serra

Familiares de ex-prefeito nomeados 

 Conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, em sexto dia de mandato, Weverson nomeou em cargos comissionados dois familiares do ex-prefeito e também pedetista Sergio Vidigal.
Maria Emília Alves Vidigal, irmã do ex-prefeito, vai exercer a função de assistente técnico —CC-5, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segeplan). Já o sobrinho Luís Roberto Mota Vidigal foi nomeado coordenador de Administração Predial — CC-4, na mesma pasta.
Em nota enviada à coluna na noite de segunda-feira, a prefeitura informou que Maria Emília, como servidora efetiva, estava cedida para trabalhar na Assembleia Legislativa e "retorna agora às suas atividades no município". O retorno, entretanto, não necessariamente deveria ser em um cargo comissionado. Sobre o sobrinho do ex-prefeito, a prefeitura ressaltou que ele é "apto para exercer as funções do cargo. E possui experiência no serviço público estadual".

Atualização

07/01/2025 - 6:22
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura da Serra se manifestou sobre contratações no município. O texto foi atualizado. 

LEIA MAIS:

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