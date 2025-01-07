Weverson Meireles nomeia namorada em cargo comissionado na Serra

Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra, nomeou a namorada em cargo na Secretaria da Fazenda Crédito: Vitor Jubini

Menos de um mês após ter sido exonerada da direção do Departamento de Turismo, na Secretaria de Turismo da Serra , Lorrana Ferreira foi renomeada para um cargo no Executivo, desta vez para o cargo de assistente técnico na Secretaria Municipal da Fazenda. A nomeação foi assinada nesta segunda-feira (6) pelo prefeito Weverson Meireles (PDT), de quem a servidora comissionada é namorada.

Na função anterior, Lorrana tinha salário bruto estimado em R$ 6.927,16, segundo mostra o Portal de Transparência da Prefeitura da Serra. Já no novo posto, os rendimentos da namorada do prefeito, somados salário líquido, comissões e valores relacionados à produtividade, poderão chegar aos R$ 16.069,80 mensais.

A Prefeitura da Serra foi procurada para mais detalhes sobre a nomeação de Lorrana. Por nota, a administração evitou citar diretamente a namorada do mandatário, se limitando a dizer que a gestão da cidade "vai unir a boa técnica e a boa política, priorizando equipes qualificadas e também com histórico de serviços prestados ao poder público".

Veja a íntegra da resposta do Executivo municipal:

"A gestão da Serra vai unir a boa técnica e a boa política, priorizando equipes qualificadas e também com histórico de serviços prestados ao poder público. Lembrando que a nomeação desses cargos, de acordo com a lei n 2360/ 2001, é de livre escolha do gestor e obedece todos os critérios legais. Com o propósito de fazer uma máquina ainda mais eficiente, com menos gastos e mais entregas à população, estabelecemos o decreto nº 55, criando o Comitê Extraordinário de Avaliação do Gastos Público (Comex), que vai reduzir em 10% os cargos em comissão. As nomeações em questão estão inseridas nessa reforma administrativa".

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Familiares de ex-prefeito nomeados

Maria Emília Alves Vidigal, irmã do ex-prefeito, vai exercer a função de assistente técnico —CC-5, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segeplan). Já o sobrinho Luís Roberto Mota Vidigal foi nomeado coordenador de Administração Predial — CC-4, na mesma pasta.

Em nota enviada à coluna na noite de segunda-feira, a prefeitura informou que Maria Emília, como servidora efetiva, estava cedida para trabalhar na Assembleia Legislativa e "retorna agora às suas atividades no município". O retorno, entretanto, não necessariamente deveria ser em um cargo comissionado. Sobre o sobrinho do ex-prefeito, a prefeitura ressaltou que ele é "apto para exercer as funções do cargo. E possui experiência no serviço público estadual".