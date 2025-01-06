Euclério vai se licenciar da Prefeitura de Cariacica para tratar saúde

Euclério Sampaio só deve retornar ao comando da Prefeitura de Cariacica no final de janeiro Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (MDB), reeleito para um novo mandato, vai se afastar do cargo por 15 dias para tratamento de saúde. Um ofício foi encaminhado à Câmara de Vereadores do município nesta segunda-feira (6), solicitando o afastamento temporário do chefe do Executivo.

Sem detalhar o tratamento de saúde, Euclério encaminhou o documento à Casa de Leis pedindo concessão de licença pelo período de 9 a 23 de janeiro. A petição foi acolhida pela Câmara.

Euclério tomou posse do cargo na última quarta-feira (1). Durante sua ausência, quem assume o posto é sua vice, Shymenne de Castro (PSB).

A Prefeitura foi procurada para mais informações sobre a licença do prefeito, mas, por nota, o Executivo municipal apenas confirmou a solicitação de Euclério à Câmara.

"A Prefeitura de Cariacica informa que o prefeito Euclério Sampaio solicitou licença para complementar seu tratamento de saúde", diz nota do Executivo municipal encaminhada à reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira.

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