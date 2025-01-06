Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poder Legislativo

Enquanto vereador toma posse armado, Câmara de Vila Velha quer limitar armas na Casa

Vereador do PL participou da cerimônia de posse, no dia 1°, com uma arma na cintura; regimento interno da Casa de Leis não traz especificações sobre o assunto
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 jan 2025 às 17:55

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 17:55

Devacir Rabello (PL) foi armado para a posse dos vereadores em Vila Velha
Devacir Rabello (PL) foi armado para a posse dos vereadores em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
 Os vereadores de Vila Velha querem rever as regras do regimento interno para limitar a presença de pessoas portando armas de fogo nas instalações da Câmara Municipal. Atualmente, as normas que regem o Legislativo da cidade estão fundamentadas em uma resolução de 1995, com última atualização realizada em 2021.
O artigo 7º da normativa diz que "qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara", desde que, entre outros requisitos, não esteja portando armas. Entretanto, não há, no texto, menção sobre autorização ou proibição quanto ao porte de armas por vereadores em plenário ou em qualquer outro espaço da Casa. A intenção é que, com a mudança nas regras, o acesso armado à sede do Legislativo de Vila Velha seja concedido apenas aos integrantes das forças de segurança, conforme informou a Câmara por meio de nota.
A possibilidade de a Câmara de Vila Velha rever as regras que tratam sobre a presença de pessoas armadas em seu interior, inclusive vereadores, coincide com um fato que chamou a atenção de quem esteve presente à cerimônia de posse dos parlamentares eleitos e reeleitos, na última quarta-feira (1º), no Centro de Convenções. Na ocasião, o vereador Devacir Rabello (PL), ao fazer juramento durante posse no cargo, deixou aparecer uma arma de fogo que trazia na cintura.
Enquanto vereador toma posse armado, Câmara de Vila Velha quer limitar armas na Casa
Ainda na quarta-feira (1º), Devacir foi procurado pela reportagem de A Gazeta para explicar a razão pela qual estava armado na cerimônia de posse. O vereador, que não é policial ou membro de forças de segurança no Estado, disse ter porte de arma de fogo liberado por lei. E ainda frisou que é defensor da ideia de que pessoas comuns tenham o direito de andarem armadas. 

Veja Também

Arnaldinho anuncia trocas na gestão e criação de novas secretarias em Vila Velha

"Tenho autorização para porte e posse de arma. Sou declaradamente armamentista. Não teve nenhum descumprimento ao regimento interno. O evento aconteceu em um local fora da Câmara de Vereadores", disse Devacir.

 Regra atual não cita proibição

A Câmara de Vila Velha também foi procurada para falar sobre o caso do vereador armado na solenidade de posse no município. Por meio de assessoria, a Casa de Leis, cujo novo presidente é o vereador Osvaldo Maturano (PRD), confirmou que o regimento vigente deixa lacunas sobre a autorização ou não de vereadores portando armas no interior das instalações do Legislativo municipal.  Mas informou que novas regras já estão em discussão.
Veja a íntegra da nota:
"O Regimento Interno da Câmara de Vila Velha, datado de 1995, não dispõe sobre proibição do parlamentar de utilizar arma na cerimônia de posse ou nas dependências do parlamento. No entanto, há regra prevista no documento que impede o cidadão de adentrar de posse de arma, na sede da Câmara. A Mesa Diretora estuda aperfeiçoar as regras de controle para que o acesso seja concedido apenas aos integrantes das forças de segurança. Importante lembrar que a Lei nº 10.826/2003 e o Decreto nº 11.615/2023 estabelecem regras e procedimentos para a aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização de armas de fogo no território nacional, cabendo os órgãos de controle o cumprimento das medidas exigidas".

LEIA MAIS: 

'Temos que realizar uma exoneração em massa', diz prefeito de Linhares

Serra vai reduzir comissionados em 10% e proibir até coffee break

Serra vai instalar câmeras nas fardas dos guardas municipais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vila Velha Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Suplente de vereador Uanderson Moreira vai ser convocado pela Câmara da Serra
Câmara da Serra vai convocar suplente para vaga de vereador preso
Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados