Arnaldinho anuncia trocas na gestão e criação de novas secretarias em Vila Velha

Arnaldinho Borgo tomou posse nesta quarta (1º) para o segundo mandato como prefeito de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) anunciou, nesta quarta-feira (1º), as mudanças que fará na nova gestão em Vila Velha . Além de trocas no secretariado, ele divulgou a criação de três novas pastas: Relações Institucionais, de Defesa da Mulher e de Turismo (que será desmembrada da Secretaria de Cultura).

Mudanças no secretariado:

A diretora e professora Carla Cabidel assume a Secretaria de Educação



O vereador Joel Rangel (Podemos) passa a chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano

O vereador Anadelso Pereira (Podemos) fica à frente da Secretaria de Esporte e Lazer



Adriana Peixoto, que era secretária de Desenvolvimento Urbano, vai assumir a Controladoria do município



O chefe de gabinete, Carlos Roberto Carneiro, conhecido como Carlão, passa a ser procurador da Câmara Municipal

Doutor Samuel assume a chefia de gabinete de Arnaldinho



Caio Cândido, auditor aposentado da Receita Federal, fica no IPVV (Instituto de Previdência de Vila Velha)



O vice-prefeito Cael Linhalis assume a Secretaria de Governo, que era comandada pela secretária Maria do Carmo, conhecida como Carminha



Carminha passa a comandar a Secretaria de Relações Institucionais

Segundo o prefeito, o critério para a escolha dos secretários foi técnico e político. "Todos eles são pessoas que já têm uma história. A gente já conhece a capacidade e acredita que vai conseguir entregar o que a sociedade deseja", ponderou Arnaldinho.

Posse de prefeito e vereadores em Vila Velha

Novas secretarias

O prefeito detalhou que a então Secretaria de Cultura e Turismo será desmembrada e virará só de Turismo — quem vai comandar a pasta, segundo Arnaldinho, será anunciado em breve.

Já a Secretaria da Defesa da Mulher foi criada para, segundo o prefeito, atuar no combate à violência doméstica. "Temos o objetivo de potencializar a orientação, mas principalmente o empoderamento feminino na questão econômica. Além do que, Vila Velha vai ser a primeira cidade do Espírito Santo que vai ter a Casa da Mulher Brasileira (um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica) que nós estamos fazendo junto com o governo federal, com emendas dos nossos deputados federais e dinheiro do município que vai manter essa casa funcionando", destacou.