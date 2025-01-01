Arnaldinho anuncia trocas na gestão e criação de novas secretarias em Vila Velha

O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) anunciou, nesta quarta-feira (1º), as mudanças que fará na nova gestão em Vila Velha. Além de trocas no secretariado, ele divulgou a criação de três novas pastas: Relações Institucionais, de Defesa da Mulher e de Turismo (que será desmembrada da Secretaria de Cultura).
Mudanças no secretariado:
- A diretora e professora Carla Cabidel assume a Secretaria de Educação
- O vereador Joel Rangel (Podemos) passa a chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
- O vereador Anadelso Pereira (Podemos) fica à frente da Secretaria de Esporte e Lazer
- Adriana Peixoto, que era secretária de Desenvolvimento Urbano, vai assumir a Controladoria do município
- O chefe de gabinete, Carlos Roberto Carneiro, conhecido como Carlão, passa a ser procurador da Câmara Municipal
- Doutor Samuel assume a chefia de gabinete de Arnaldinho
- Caio Cândido, auditor aposentado da Receita Federal, fica no IPVV (Instituto de Previdência de Vila Velha)
- O vice-prefeito Cael Linhalis assume a Secretaria de Governo, que era comandada pela secretária Maria do Carmo, conhecida como Carminha
- Carminha passa a comandar a Secretaria de Relações Institucionais
Segundo o prefeito, o critério para a escolha dos secretários foi técnico e político. "Todos eles são pessoas que já têm uma história. A gente já conhece a capacidade e acredita que vai conseguir entregar o que a sociedade deseja", ponderou Arnaldinho.
Posse de prefeito e vereadores em Vila Velha
Novas secretarias
O prefeito detalhou que a então Secretaria de Cultura e Turismo será desmembrada e virará só de Turismo — quem vai comandar a pasta, segundo Arnaldinho, será anunciado em breve.
Já a Secretaria da Defesa da Mulher foi criada para, segundo o prefeito, atuar no combate à violência doméstica. "Temos o objetivo de potencializar a orientação, mas principalmente o empoderamento feminino na questão econômica. Além do que, Vila Velha vai ser a primeira cidade do Espírito Santo que vai ter a Casa da Mulher Brasileira (um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica) que nós estamos fazendo junto com o governo federal, com emendas dos nossos deputados federais e dinheiro do município que vai manter essa casa funcionando", destacou.
A outra nova secretaria é a de Relações Institucionais, que o prefeito não deu muitos detalhes. "Tirando as três novas, todas as outras secretarias já estarão no Diário Oficial de amanhã (quinta-feira). As novas precisam de lei específica. Então, serão votadas na primeira sessão da Câmara Municipal, no dia 6 de janeiro", explicou.