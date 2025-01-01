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Mandato de 2025

Arnaldinho anuncia trocas na gestão e criação de novas secretarias em Vila Velha

Prefeito se reuniu com vereadores, após a cerimônia de posse nesta quarta (1°), para definir mudanças na equipe de governo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 jan 2025 às 20:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 20:32

Arnaldinho toma posse
Arnaldinho Borgo tomou posse nesta quarta (1º) para o segundo mandato como prefeito de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) anunciou, nesta quarta-feira (1º), as mudanças que fará na nova gestão em Vila Velha. Além de trocas no secretariado, ele divulgou a criação de três novas pastas: Relações Institucionais, de Defesa da Mulher e de Turismo (que será desmembrada da Secretaria de Cultura). 
Mudanças no secretariado:
  • A diretora e professora Carla Cabidel assume a Secretaria de Educação
  • O vereador Joel Rangel (Podemos) passa a chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
  • O vereador Anadelso Pereira (Podemos) fica à frente da Secretaria de Esporte e Lazer
  • Adriana Peixoto, que era secretária de Desenvolvimento Urbano, vai assumir a Controladoria do município
  • O chefe de gabinete, Carlos Roberto Carneiro, conhecido como Carlão, passa a ser procurador da Câmara Municipal
  • Doutor Samuel assume a chefia de gabinete de Arnaldinho
  • Caio Cândido, auditor aposentado da Receita Federal, fica no IPVV (Instituto de Previdência de Vila Velha)
  • O vice-prefeito Cael Linhalis assume a Secretaria de Governo, que era comandada pela secretária Maria do Carmo, conhecida como Carminha
  • Carminha passa a comandar a Secretaria de Relações Institucionais
Segundo o prefeito, o critério para a escolha dos secretários foi técnico e político. "Todos eles são pessoas que já têm uma história. A gente já conhece a capacidade e acredita que vai conseguir entregar o que a sociedade deseja", ponderou Arnaldinho. 

Posse de prefeito e vereadores em Vila Velha

Novas secretarias

O prefeito detalhou que a então Secretaria de Cultura e Turismo será desmembrada e virará só de Turismo — quem vai comandar a pasta, segundo Arnaldinho, será anunciado em breve. 
Já a Secretaria da Defesa da Mulher foi criada para, segundo o prefeito, atuar no combate à violência doméstica. "Temos o objetivo de potencializar a orientação, mas principalmente o empoderamento feminino na questão econômica. Além do que, Vila Velha vai ser a primeira cidade do Espírito Santo que vai ter a Casa da Mulher Brasileira (um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica) que nós estamos fazendo junto com o governo federal, com emendas dos nossos deputados federais e dinheiro do município que vai manter essa casa funcionando", destacou. 
A outra nova secretaria é a de Relações Institucionais, que o prefeito não deu muitos detalhes. "Tirando as três novas, todas as outras secretarias já estarão no Diário Oficial de amanhã (quinta-feira). As novas precisam de lei específica. Então, serão votadas na primeira sessão da Câmara Municipal, no dia 6 de janeiro", explicou. 

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