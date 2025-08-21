Dois postes caem e semáforos ficam pendurados em rua de Vila Velha

Dois postes caíram e semáforos ficaram pendurados na Rua Deolindo Perim, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (21). Registros enviados por leitores de A Gazeta mostram pelo menos um veículo danificado pela queda de uma das estruturas.. A EDP informou que equipes estão no local para substituição dos equipamentos e restabelecimento da energia para os moradores do entorno. "A causa ainda é apurada", diz a empresa.