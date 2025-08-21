Interdições no trânsito de Vila Velha após queda de postes

Após a queda de dois postes no bairro Praia de Itaparica , em Vila Velha, nesta quinta-feira (21), a Rua Deolindo Perim precisou ser interditada pela Guarda Municipal para os trabalhos da EDP na substituição das estruturas. O bloqueio ocorre no trecho do cruzamento da Rua Itaquari até a Avenida da Praia — que também foi interditada.

Como os semáforos estão inoperantes, o trânsito na região foi comprometido. "Com isso, condutores que vêm de Itapuã e seguem para Itaparica pela orla precisam acessar a Rua Ayrton Senna da Silva ao lado do condomínio Villaggio di Roma, conhecido como Plano Cem", informou a Guarda. As interdições devem permanecer até o fim dos trabalhos da concessionária de energia. O que causou a queda dos postes ainda é investigado pela EDP.