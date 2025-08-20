Vital 2025 muda trânsito na região do Sambão do Povo em Vitória

O Vital 2025, a maior micareta do Espírito Santo, acontece nesta sexta-feira (22) e sábado (23). O evento vai alterar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, Vitória. Veja as mudanças:

A Guarda Municipal de Vitória informou que acompanhará todas as alterações para organizar o fluxo e os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. A orientação é evitar ir de carro à região.