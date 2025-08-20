Vital 2025 muda trânsito na região do Sambão do Povo em Vitória
Publicado em 20/08/2025 às 18h47
O Vital 2025, a maior micareta do Espírito Santo, acontece nesta sexta-feira (22) e sábado (23). O evento vai alterar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, Vitória. Veja as mudanças:
- A Avenida Dário Lourenço de Souza ficará totalmente interditada de terça-feira (19) até domingo (24);
- No sentido Centro–Santo Antônio, o bloqueio será próximo ao Teatro Carmélia, e os condutores deverão seguir pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, com acesso à Avenida Santo Antônio;
- Já no sentido contrário, Santo Antônio–Centro, o bloqueio começa na rotatória perto do Clube de Pesca Mar e Terra, e o tráfego será desviado para a Rua Dom Benedito;
- A partir das 17h de sexta-feira (22) até as 7h de domingo (24), a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros terá mão única no sentido Praça de Caratoíra, e a Rua Elvira Zílio, na Curva do Rabaioli, ficará totalmente interditada.
A Guarda Municipal de Vitória informou que acompanhará todas as alterações para organizar o fluxo e os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. A orientação é evitar ir de carro à região.