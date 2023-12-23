Falta de luz prejudica comerciantes e moradores em bairro de Cariacica

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4).





Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.





De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)