Ufes suspende aulas em Goiabeiras devido à falta de água e energia

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no campus de Goiabeiras, em Vitória , nesta segunda-feira (23). De acordo com a administração central, a suspensão se deve à interrupção no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água.

Segundo a Ufes, as interrupções ocorreram devido a uma falha na rede de alta tensão, próxima à caixa d'água central do campus, o que afetou o abastecimento de água. "A equipe da superintendência de infraestrutura já está atuando para a solução do problema", garantiu.

A instituição destacou que um fusível da rede de energia queimou e, neste caso, o reparo é feito por uma empresa de manutenção terceirizada contratada pela Ufes.

Orientações sobre as atividades acadêmicas serão dadas pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) também orientará sobre o registro da frequência dos servidores. Informações sobre o fornecimento dos serviços serão atualizadas ao longo do dia.

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