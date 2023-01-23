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Comunicado

Ufes suspende aulas em Goiabeiras devido à falta de água e energia

Atividades administrativas também estão suspensas nesta segunda-feira (23); equipe já trabalha no campus para solucionar o problema
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jan 2023 às 09:57

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 09:57

Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta segunda-feira (23). De acordo com a administração central, a suspensão se deve à interrupção no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água.
Segundo a Ufes, as interrupções ocorreram devido a uma falha na rede de alta tensão, próxima à caixa d'água central do campus, o que afetou o abastecimento de água. "A equipe da superintendência de infraestrutura já está atuando para a solução do problema", garantiu.
A instituição destacou que um fusível da rede de energia queimou e, neste caso, o reparo é feito por uma empresa de manutenção terceirizada contratada pela Ufes.
Orientações sobre as atividades acadêmicas serão dadas pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) também orientará sobre o registro da frequência dos servidores. Informações sobre o fornecimento dos serviços serão atualizadas ao longo do dia.

Restaurante universitário 

Apesar das suspensões, a Ufes informou que os restaurantes universitários do campus de Goiabeiras e do campus de Maruípe funcionarão no horário habitual de atendimento para o almoço nesta segunda-feira (23): das 11h às 13h30. No entanto, o fornecimento do jantar está suspenso.

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