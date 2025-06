Mobilidade

Manifestação complica trânsito na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Protesto nesta sexta-feira (13) chegou a bloquear o trânsito na rodovia, no começo da manhã; manifestação é contra construção de um centro para atender população em situação de rua

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:17

Uma manifestação que chegou a bloquear uma pista da Rodovia Leste-Oeste na manhã desta sexta-feira (13), em Cariacica, no sentido Vila Velha. A via foi liberada por volta das 9h, mas o trânsito seguiu com complicações por conta da retenção. O protesto foi realizado por moradores do bairro Santa Bárbara que são contra a construção de um Centro Pop — estrutura pública que oferece refeições e espaços de higiene pessoal a pessoas em situação de rua. A prefeitura disse que espaço já funciona na região, mas em imóvel alugado.>

Imagens da manifestação (veja acima) mostram equipes da Guarda Municipal de Cariacica e da Polícia Militar no local, com congestionamento no trânsito.>

A Prefeitura de Cariacica informou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que conta com convênio com o governo do Estado para cumprir "seu papel na execução de políticas públicas voltadas ao atendimento de pessoas em situação de rua e irá construir um novo prédio no mesmo bairro".>

"O Centro Pop é um equipamento fundamental da assistência social, com capacidade para atender até 40 pessoas por dia. No local, são oferecidas quatro refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, além de espaços para higiene pessoal, realização de cursos, oficinas e encaminhamentos, inclusive para o mercado de trabalho", informou a prefeitura.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta