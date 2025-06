Estradas

Trânsito em "Pare e Siga" na ES 080 para etapa da obra de nova ponte

Trecho parcialmente bloqueado fica entre as cidades de Santa Leopoldina e Santa Teresa; intervenção pode ser cancelada em caso de chuva

Parte da ES 080 deve ficar em sistema de "Pare e Siga" na manhã de sexta-feira (13) na localidade de Rio da Prata, no trecho entre Santa Leopoldina e Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. A intervenção será necessária para uma etapa de concretagem de uma nova ponte na região, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). >