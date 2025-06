Operação Duas Rodas

BR 101: moto esportiva é flagrada pela PRF a 210 km/h em Guarapari

Além do condutor que estava a mais de 200 km/h, outro motociclista cometeu infração gravíssima: foi flagrado em alta velocidade, a 141 km/h; 134 motos foram fiscalizadas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 09:09 - Atualizado há 38 minutos

Flagrante de moto a 210km/h foi realizado pela PRF Crédito: Divulgação PRF

Uma moto esportiva foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 210 km/h na BR 101, em Guarapari. A imagem do registro, feita por um radar no último fim de semana, foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (12). A infração foi registrada durante a Operação Duas Rodas, operação nacional realizada também no Espírito Santo para coibir condutas perigosas no trânsito, principalmente entre motociclistas.>

Além do condutor que estava a mais de 200 km/h, outro motociclista foi flagrado também no mesmo trecho em alta velocidade: a 141 km/h. A operação teve foco especialmente em motos de alta cilindrada, frequentemente associadas a manobras arriscadas, como ultrapassagens em faixa contínua, excesso de velocidade e adulterações nos veículos.>

Durante outra ação da operação, desta vez na BR 262, na Região Serrana capixaba, segundo a PRF foram fiscalizadas 134 motos, sendo que 12 foram apreendidas e houve registro de 46 autos de infração (multas). Os agentes também vistoriaram modificações ilegais nos sistemas de iluminação e escapamento, além de adulterações em itens de identificação, como a instalação de dispositivos que tentam burlar radares.>

O artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) descreve como:

Infração média: quando a velocidade for superior à máxima em até 20%;

Infração grave: quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%;

quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%; Infração gravíssima: velocidade for superior à máxima em mais de 50%. >

>

Considerando que em vários trechos da BR 262 o limite de velocidade é de 60 km/h, é possível que, em ambos os casos, os condutores excederam em mais que o dobro o limite. Se forem enquadrados como infração gravíssima, podem ter que pagar três vezes o valor da multa (R$ 880,41), além de ter o direito de dirigir suspenso. >

Ação de fiscalização realizada na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação PRF

Motociclistas mortos: aumento é preocupante, diz PRF

Dados sobre acidentes e motos; fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação PRF

Segundo a PRF, a alta está relacionada, principalmente, ao aumento da frota de motocicletas, à popularização do veículo como meio de transporte e à imprudência no trânsito. Ainda conforme a corporação, tanto no Espírito Santo quanto no resto do país, a moto é vista como uma opção mais econômica e ágil para os deslocamentos do dia a dia. >

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem monitorado com atenção os índices de acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo e identificou um preocupante aumento no número de mortes envolvendo motociclistas nos primeiros cinco meses de 2025", disse a corporação>

Correção 12/06/2025 - 10:34hrs A versão anterior desta reportagem informava, erroneamente, que os registros das motos trafegando a 210 km/h e 141 km/h haviam sido feitos na BR 262, na Região Serrana do Espírito Santo. No entanto, a PRF afirmou que as situações foram flagradas na BR 101, em Guarapari. O título e o texto foram corrigidos.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta