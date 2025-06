Veja como agem

'Coiotes' são detidos por ajudar motoristas a driblar blitz em Vitória

Prática tem se popularizado em Vitória; na última sexta-feira (30), duas pessoas foram detidas por assumirem a direção de veículos apenas para passarem pelos bloqueios

Publicado em 5 de junho de 2025 às 09:24

Ação de trânsito realizado pela Guarda de Vitória Crédito: Divulgação PMV/ Jansen Lube

A Guarda Civil Municipal de Vitória está de olho nas pessoas que ajudam motoristas a furar as blitze. Segundo a corporação, essas pessoas, chamadas de “coiotes”, se aproximam de condutores antes do ponto de fiscalização ou são acionados propositalmente para dirigir no lugar de quem está em situação irregular, como as que dirigem sob efeito de álcool. Após passarem pelos bloqueios, eles devolvem a direção do veículo ao proprietário, logo à frente.>

Na última sexta-feira (30), durante uma grande blitz de fechamento do Maio Amarelo – mês marcado pelas atuações voltadas para segurança no trânsito – duas pessoas foram detidas pela Guarda por assumirem a direção de veículos apenas para passarem pelos bloqueios. Uma delas é um motorista de transporte por aplicativo, que confessou ter recebido R$ 130 para assumir a direção do carro. No outro caso, o condutor que trocou a direção acabou detido, pois foi parado em outro ponto de fiscalização, desta vez dirigindo.>

O que são os "coiotes de blitz"? Os "coiotes" são atravessadores que atuam ilegalmente, oferecendo a motoristas que possam estar cometendo alguma infração de trânsito — como ter bebido antes de assumir a direção — a promessa de burlar fiscalizações de trânsito. Esses suspeitos se posicionam próximos às barreiras policiais e abordam condutores nessa situação, oferecendo-se para dirigir o veículo no lugar do motorista original, para evitar multas ou outras punições.

Segundo a Guarda de Vitória, as abordagens fizeram parte de um conjunto de ações integradas à campanha nacional do Maio Amarelo, cujo tema deste ano é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. "A iniciativa busca fomentar uma cultura de responsabilidade e respeito entre os usuários das vias, com foco na preservação de vidas", informou a corporação.

Ações no Maio Amarelo

Ao longo do mês de maio, período marcado pelas ações do Maio Amarelo 2025, a Guarda Civil Municipal de Vitória afirma ter intensificado as operações de fiscalização voltadas à segurança no trânsito, com foco na prevenção de acidentes causados por motoristas que beberam antes de dirigis. Foram realizadas 33 blitze e 30 ações educativas ao longo do mês, além de 6.171 testes de etilômetro em fiscalizações promovidas em diversos pontos da Capital, especialmente durante madrugadas e fins de semana.>

Guarda de Vitória durante ação de fiscalização no trânsito Crédito: Divulgação PMV/Jansen Lube

As atividades também abordaram o uso seguro de ciclomotores, travessia de pedestres, regras de circulação e prevenção de condutas de risco no trânsito, atingindo, conforme dados da corporação, mais de 5 mil pessoas. O secretário municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni, destacou a atuação integrada entre educação e fiscalização.

“As ações realizadas pela Guarda de Vitória durante o Maio Amarelo demonstram nosso compromisso com a preservação da vida e com a construção de um trânsito mais seguro. A fiscalização rigorosa, aliada à educação de qualidade, tem impacto direto na redução dos acidentes e contribui para consolidar uma mudança de comportamento necessária nas vias urbanas”, afirmou o secretário.>

Fiscalização

Dados do Observatório de Segurança Pública, mostram que Vitória registrou uma queda de 35% no número de mortes no trânsito entre janeiro e maio de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. "A capital é a única cidade da região metropolitana que apresentou redução desse índice", aponta um comunicado divulgado pela prefeitura. >

Para intensificar a realização de blitze, a pasta municipal de segurança diz se amparar em dados. Segundo a Gerência de Trânsito, as fiscalizações visaram atuar nos períodos de maior incidência de sinistros relacionados ao consumo de álcool, reforçando a presença preventiva em pontos críticos da cidade.>

“As fiscalizações têm um papel preventivo e educativo, não apenas punitivo. É nas abordagens que conseguimos identificar irregularidades, orientar os condutores e coibir comportamentos de risco, como dirigir sob efeito de álcool ou sem habilitação. Quando intensificamos a fiscalização, mostramos que o trânsito precisa ser respeitado por todos. É uma ação direta que protege a vida”, descreveu Marcelo Paraguassu.>

