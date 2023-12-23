É abacaxi mesmo? Especialista explica mutação em fruta no ES

Abacaxi diferente foi colhido na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do ES Crédito: Josias de Lima Menini

"Trata-se de uma fasciação do abacaxi. Essa mutação é influenciada por vários fatores, principalmente a temperatura. Com a temperatura muito alta, causa a proliferação de coroas da fruta, que vão se abrindo em formato de leque", disse. A fasciação consiste na conformação anormal em lâminas ou faixas de órgãos das plantas que deveriam ser cilíndricos.

O pesquisador, que é fitopatologista especialista no desenvolvimento de abacaxis, disse que não é possível identificar a variedade da fruta somente pela imagens.

Apesar disso, Aires explicou que a variedade de abacaxi predominante no estado é o pérola, comum em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. "O tipo pérola é mais resistente. Mas aqui no estado também temos o Smooth Cayenne, que é aquele que era plantado antigamente. Esse é mais sensível", disse.