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Formato exótico

Abacaxi 'diferentão' desperta curiosidade no Noroeste do ES

Publicado em

22 dez 2023 às 19:50
Abacaxi diferente foi colhido na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do ES
Abacaxi diferente foi colhido na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do ES Crédito: Josias de Lima Menini
Você pode achar que já viu de tudo, mas certamente não imaginaria ver um abacaxi como esse. O fruto, que mais parece um tapete de crochê, foi colhido pelo produtor rural Josias de Lima Menini, na comunidade de Córrego do Parado, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (22). "Diferentão", o abacaxi despertou curiosidade em toda a família do agricultor e também nas redes sociais.
Josias disse que o abacaxi estava na casa do cunhado, vizinho de propriedade, que havia iniciado uma plantação da fruta, mas depois abandonado. “Eu levei para casa e postei nas redes sociais, porque ficou numa forma exótica. Essa fruta deixou muita gente curiosa. Tem gente que fala que é brincadeira, mas está aqui. Tem textura e cheiro de abacaxi”, contou.
Agora, no entanto, Josias não sabe o que fazer. É que o abacaxi está perto de estragar. O produtor gostaria que fosse estudado o caso, mas também quer saber se a fruta tem polpa e é comestível – até agora ele não teve coragem de experimentar.
Josias segurando o abacaxi que colheu
Josias exibe o abacaxi que colheu Crédito: Josias de Lima Menini
“Pensei em ficar com o abacaxi e guardá-lo para alguém pesquisar. Mas como a fruta já está estragando, não sei se vai dar tempo. Também tenho curiosidade de saber se tem polpa, se tem um talo no meio. Para mim, é fruta de comer, mas não sei o que tem dentro dela”, afirmou o produtor, dizendo que tentará preservar o abacaxi da melhor forma. 
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Vinícius Lodi

Repórter / [email protected]
Vinícius Lodi
Polícia

Confronto entre PM e suspeitos termina com um morto em Linhares

Publicado em 05/08/2026 às 10:10

Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros. 


Durante o confronto, Alan foi baleado e morreu. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados. De acordo com a PM, ao lado do corpo foi apreendido um revólver calibre .38 municiado. Os militares realizaram buscas na região e localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.


Ainda segundo a corporação, as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. A PM informou que os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

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A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Morro da Garrafa

Dono de ferro-velho é preso por receptação durante operação em Vitória

Publicado em 05/08/2026 às 08:42

O dono de um ferro-velho, de 53 anos, foi preso por receptação durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). A ação também resultou na apreensão de materiais como fios, bicicletas, uma câmera de videomonitoramento e um equipamento utilizado para fornecer internet de forma clandestina.


A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o proprietário do estabelecimento já possuía antecedentes pelo crime de receptação. O nome dele não foi divulgado.


A receptação é o crime de adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar bens que sejam produto de crime, sabendo dessa origem ilícita ou quando as circunstâncias indiquem essa possibilidade.


*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

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Loteria, Mega-Sena

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Loteria

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

Publicado em 05/08/2026 às 08:24

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões. No Espírito Santo, duas apostas, de Guarapari e Linhares, acertaram a quina e vão receber, cada, R$ 47.258,21.


As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Durante patrulhamento

Adolescente suspeito de ataques em Vitória é apreendido em carro de app

Publicado em 04/08/2026 às 19:39
Adolescente foi identificado durante patrulhamento da Polícia Militar Cid Costa/Governo-ES

Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.


Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.


O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.


O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência.

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Delegacia de Polícia de Águia Branca

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Praia do Canto

Incêndio atinge mata em terreno da antiga Ilha Shows, em Vitória

Publicado em 04/08/2026 às 17:40

Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4). 


Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crime

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

Publicado em 04/08/2026 às 16:59

Segundo a PM, o pai relatou que dormia quando ouviu uma forte pancada e percebeu que a casa havia sido arrombada. Ao se levantar, encontrou três suspeitos armados exigindo que a luz fosse acesa. Em seguida, eles foram até o quarto onde o jovem ainda dormia e atiraram contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Águia Branca. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Incêndio atinge área próxima a condomínio e posto em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 16:45
Bombeiros controlam incêndio em área de risco após uma hora de combate em Cachoeiro
Incêndio atinge área de vegetação próxima a condomínio e posto Matheus Passos

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.


De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é preso após agredir mãe idosa e provocar vazamento de gás no ES

Publicado em 04/08/2026 às 15:38

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele também rompeu a mangueira de uma botija de gás, provocando um vazamento na residência. 


Aos policiais, a idosa contou que sofre agressões e ameaças frequentes do filho e que precisou se abrigar na casa de vizinhos. Ao chegarem ao imóvel, os militares sentiram um forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os procedimentos de segurança e eliminou o risco de explosão.


O suspeito foi localizado na residência e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria real e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Sobrinho é preso suspeito de matar o tio em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 12:43
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de matar o próprio tio a facadas no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos, identificado como Djair Benedito Nogueira, dormia quando foi atacado. O suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio.


De acordo com a Polícia Militar, o suspeito negou o crime e afirmou que havia saído para comprar pão. Ao retornar, disse ter encontrado a porta da casa aberta e o tio já morto. Segundo ele, o autor seria um homem em situação de rua. A versão, no entanto, levantou suspeitas dos militares porque não havia indícios de que o suspeito tivesse comprado pão, e os policiais encontraram vestígios de que marcas de sangue haviam sido limpas no imóvel.

Sobrinho foi conduzido à delegacia suspeito de matar o tio a facadas
Sobrinho é preso suspeito de matar o tio Archimedes Patricio

Além disso, vizinhos e familiares relataram ter ouvido barulhos durante a madrugada, por volta das 3h. Um caderno com anotações de dívidas atribuídas ao sobrinho também foi localizado na residência. 


O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.

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Violência

Adolescente de 14 anos é morto a tiros em São Mateus

Publicado em 04/08/2026 às 12:13
Crime aconteceu no bairro Seac
Jonas Silva Gomes, de 14 anos, foi encontrado sem vida com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo Acervo pessoal

Um adolescente de 14 anos morreu após ser baleado no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a Polícia MilitarJonas Silva Gomes foi encontrado já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A dinâmica do crime não foi informada.


A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

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