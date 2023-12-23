Homem morre eletrocutado no telhado de casa na Serra

Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros.





Durante o confronto, Alan foi baleado e morreu. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados. De acordo com a PM, ao lado do corpo foi apreendido um revólver calibre .38 municiado. Os militares realizaram buscas na região e localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.





Ainda segundo a corporação, as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. A PM informou que os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.