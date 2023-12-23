ES recebe três alertas de chuvas intensas, granizo e tempestade

As chuvas vão atingir todo o Espírito Santo, segundo o Inmet Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (23) três novos alertas de chuvas para o Espírito Santo no fim de semana. Um dos avisos prevê perigo potencial para chuvas intensas em 32 munícipios do Estado e vale até as 10 horas deste domingo (24). Já os outros dois são de perigo de tempestade para 38 cidades, com chances de queda de granizo e alagamentos.

Os dois alertas de possibilidade de tempestade começam às 15h, mas um vale até as 23h59 para três cidades: Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Já o segundo aviso de tempestade termina as 3h da madrugada deste domingo (24) para 35 territórios capixabas, incluindo toda a Grande Vitória.

Pela previsão, o volume de chuva será entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora para locais em perigo potencial. Os pontos capixabas sob chance de fortes chuvas correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já os territórios capixabas que podem receber tempestade têm risco de 50 a 100 mm de chuva durante o dia com ventania de até 100 km/h. Além disso, há possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos para os munícipios sob esse aviso. Veja os munícipios:

Risco de chuvas intensas

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Risco de tempestade