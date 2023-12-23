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ES recebe três alertas de chuvas intensas, granizo e tempestade

Os avisos emitidos pelo Inmet valem até o domingo (24), véspera de Natal, com chances de fortes chuvas em todas as regiões capixabas

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 11:42

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 dez 2023 às 11:42
Chuva na tarde de segunda-feira
As chuvas vão atingir todo o Espírito Santo, segundo o Inmet Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (23) três novos alertas de chuvas para o Espírito Santo no fim de semana. Um dos avisos prevê perigo potencial para chuvas intensas em 32 munícipios do Estado e vale até as 10 horas deste domingo (24). Já os outros dois são de perigo de tempestade para 38 cidades, com chances de queda de granizo e alagamentos.
Os dois alertas de possibilidade de tempestade começam às 15h, mas um vale até as 23h59 para três cidades: Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Já o segundo aviso de tempestade termina as 3h da madrugada deste domingo (24) para 35 territórios capixabas, incluindo toda a Grande Vitória.
Pela previsão, o volume de chuva será entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora para locais em perigo potencial. Os pontos capixabas sob chance de fortes chuvas correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já os territórios capixabas que podem receber tempestade têm risco de 50 a 100 mm de chuva durante o dia com ventania de até 100 km/h. Além disso, há possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos para os munícipios sob esse aviso. Veja os munícipios:

Risco de chuvas intensas

  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Risco de tempestade

  • Afonso Cláudio
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Cariacica
  • Colatina
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Roque do Canaã
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Sooretama
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
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