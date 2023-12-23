ES recebe três alertas de chuvas intensas, granizo e tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (23) três novos alertas de chuvas para o Espírito Santo no fim de semana. Um dos avisos prevê perigo potencial para chuvas intensas em 32 munícipios do Estado e vale até as 10 horas deste domingo (24). Já os outros dois são de perigo de tempestade para 38 cidades, com chances de queda de granizo e alagamentos.
Os dois alertas de possibilidade de tempestade começam às 15h, mas um vale até as 23h59 para três cidades: Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Já o segundo aviso de tempestade termina as 3h da madrugada deste domingo (24) para 35 territórios capixabas, incluindo toda a Grande Vitória.
Pela previsão, o volume de chuva será entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora para locais em perigo potencial. Os pontos capixabas sob chance de fortes chuvas correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já os territórios capixabas que podem receber tempestade têm risco de 50 a 100 mm de chuva durante o dia com ventania de até 100 km/h. Além disso, há possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos para os munícipios sob esse aviso. Veja os munícipios:
Risco de chuvas intensas
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Risco de tempestade
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- São José do Calçado
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória