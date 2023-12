ES recebe três alertas de chuvas intensas, granizo e tempestade

Os avisos emitidos pelo Inmet valem até o domingo (24), véspera de Natal, com chances de fortes chuvas em todas as regiões capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (23) três novos alertas de chuvas para o Espírito Santo no fim de semana. Um dos avisos prevê perigo potencial para chuvas intensas em 32 munícipios do Estado e vale até as 10 horas deste domingo (24). Já os outros dois são de perigo de tempestade para 38 cidades, com chances de queda de granizo e alagamentos.

Os dois alertas de possibilidade de tempestade começam às 15h, mas um vale até as 23h59 para três cidades: Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Já o segundo aviso de tempestade termina as 3h da madrugada deste domingo (24) para 35 territórios capixabas, incluindo toda a Grande Vitória.