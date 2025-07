Fatal

Trabalhador morre ao ser atingido por rocha em pedreira de Colatina

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (28), na localidade de Baunilha. Jovem, de 26 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 26 anos morreu na tarde desta segunda-feira (28) após ser atingido por uma rocha em uma pedreira na localidade de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia, mas A Gazeta apurou com fontes do Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo (Sindimármore) que a vítima é Reginaldo Alves Pereira Zanotti, e exercia a função de operador de máquina a fio diamantado na empresa Mineração Rio Baunilha Limitada.>