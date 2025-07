Direto de Cariacica

Casal do ES "ressignifica" morango do amor e viraliza com milhões de views

Jaider e Mariana Morais produzem conteúdo para as redes sociais há 11 meses; um dos vídeos virais já ultrapassa a marca de 8 milhões de visualizações

Publicado em 28 de julho de 2025 às 18:15

Em menos de um ano produzindo vídeos curtos com humor sobre o cotidiano e vida de casal, os capixabas Jaider e Mariana Morais conquistaram o público da internet. Um dos vídeos virais publicados por eles já ultrapassa a marca de 8 milhões de visualizações apenas em uma das redes sociais do casal. Segundo eles, os números são frutos de muito planejamento e resiliência. >

Moradores de Cruzeiro do Sul, em Cariacica, Jaider, 42 anos, é publicitário e atua como designer gráfico. Mariana, 42 anos, com formação em gestão de empresas, hoje se dedica integralmente à maternidade e à casa. Casados há nove anos e juntos há doze, os dois sempre levaram uma vida bem-humorada. Agora, isso virou conteúdo. “A gente não tá interpretando. É aquilo lá mesmo. Quem convive com a gente fala: ‘Liga a câmera que vai sair um vídeo’”, conta Jaider. >

Casados há nove anos e juntos há doze, Jaider e Mariana sempre levaram uma vida bem-humorada Crédito: Arquivo pessoal

A ideia de criar conteúdo já estava no radar do publicitário há bastante tempo. Ele chegou a escrever roteiros por mais de um ano antes do primeiro vídeo sair do papel. Em outubro do ano passado, com menos projetos como freelancer e um pouco mais de tempo livre, o casal decidiu começar a publicar os vídeos nas redes sociais.>

A princípio, o retorno foi quase nulo. Apesar do investimento em microfone profissional, boa iluminação e qualidade de imagem, os vídeos não obtinham muitas visualizações. Mesmo assim, não desistiram. “Deu vontade de parar por que já tínhamos feito mais de 200 vídeos sem viralização, mas na pior das hipóteses a gente tava se divertindo. Discussões de casal viravam roteiros. A gente até tem um bloco de notas compartilhado no celular, com dezenas de ideias anotadas”, diz Jaider.>

Reviravolta

Vídeo publicado no Dia das Mães teve 5 milhões de visualizações Crédito: Instagram | @moraisnormais

A virada de chave veio com um vídeo publicado no Dia das Mães em que ele dá para a esposa uma máquina de lavar e ela é surpreendida com notas de 100 reais dentro do eletrodoméstico. De lá para cá, o crescimento foi constante. No Instagram, saltaram de 13 mil para quase 20 mil seguidores. Um vídeo recente, sobre o morango do amor, já soma mais de 8 milhões de visualizações e meio milhão de compartilhamentos. Segundo Jaider, o conteúdo foi produzido em menos de uma hora, da ideia à publicação.>

O casal faz tudo sozinhos, apenas com celular, tripé e edição feita por Jaider no próprio aparelho. “Tem vídeo que fica pronto em 30 minutos”, afirmou ele. As ideias nascem do cotidiano, histórias de amigos ou situações que surgem em rodas de conversa. E uma lição que aprenderam no processo, é que roteiros originais funcionam muito mais do que copiar tendências da internet.>

Apesar de já terem feito algumas parcerias informais com amigos empreendedores, a primeira publicidade oficial veio há pouco tempo, com uma agência de São Paulo. Agora, o casal mira novos contratos e tem o objetivo de alcançar 50 mil seguidores no Instagram até o fim do ano. A longo prazo, a meta é transformar os vídeos na principal fonte de renda da família. >

Mesmo com a repercussão, os dois mantêm o conteúdo dentro de limites que consideram importantes. “A gente é cristão, então nossos vídeos podem ser assistidos por qualquer pessoa, inclusive crianças. A gente não vai para o lado apelativo ou sexualizado”, pontua Jaider. >

O sucesso dos vídeos é tão grande que o casal já foi reconhecido por seguidores na rua, na academia e na escola da filha, de 5 anos. “A frase que nos define é a que está no nosso perfil. Somos um casal que Deus uniu para lembrar que o amor é paciente. Somos cristãos, casados, ácidos e sarcásticos”, brincou Jaider. >

