Corrida para compras de Natal movimenta comércio na Grande Vitória

O comércio capixaba segue a todo vapor às vésperas do Natal. Às vésperas da confraternização, muitos moradores foram para as lojas e os shoppings da Grande Vitória, neste sábado (23) para garantir o presente de familiares e amigos.

No tradicional reduto de compras da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, um alto fluxo de pessoas foi registrado na manhã deste sábado (23), o que vem gerando um cenário positivo aos comerciantes e consumidores.

“Muita correria para organizar as coisas deste final de ano. Os preços estão melhores do que no ano passado, mas algumas ainda mantêm os mesmos preços, mas, no geral, está melhor", conta a artesã Edra Soares, que preferiu ir às compras às vésperas do Natal, já que nesse período é comum o comercio fazer queimas de estoque.

Em 2023, o esperado é que cerca de R$ 1,4 bilhão seja movimentado no Estado com as compras natalinas, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior, de acordo com a estimativa calculada pela Fecomércio-ES, tendo como base os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).