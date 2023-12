Corrida para compras de Natal movimenta comércio na Grande Vitória

Às vésperas da confraternização, lojas e shoppings registram movimento intenso neste sábado (23)

O comércio capixaba segue a todo vapor às vésperas do Natal. Às vésperas da confraternização, muitos moradores foram para as lojas e os shoppings da Grande Vitória, neste sábado (23) para garantir o presente de familiares e amigos.

“Muita correria para organizar as coisas deste final de ano. Os preços estão melhores do que no ano passado, mas algumas ainda mantêm os mesmos preços, mas, no geral, está melhor", conta a artesã Edra Soares, que preferiu ir às compras às vésperas do Natal, já que nesse período é comum o comercio fazer queimas de estoque.