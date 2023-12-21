Natal: de lojas a supermercados, veja o que funciona na Grande Vitória

[Edicase]Ao preparar a casa, um dos itens que não pode faltar é a árvore de Natal (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) Crédito:

Com a proximidade do Natal, muitas pessoas se apressam para fazerem compras em supermercados, shoppings e lojas de rua. A reportagem de A Gazeta preparou uma lista para informar como esses estabelecimentos, além dos bancos e de repartições públicas, funcionarão durante o período natalino.

Confira a seguir como será o funcionamento desses locais durante o período.

Prefeituras

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória divulgou que, na segunda-feira (25), dia de Natal, não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão na Capital.

Unidades de Saúde: As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;

Pronto Atendimento (PA): O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;

Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também funcionarão o plantão 24 horas;

Vigilância Epidemiológica: O plantão da Vigilância Epidemiológica irá funcionar das 8h às 16h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019;

Disque-Silêncio: As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS), disponível 24h. Outro meio de realizar denúncias de barulho excessivo é pelo telefone 156, no período das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente à área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental;

Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital;

Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória irá atuar em plantão 24h, podendo ser acionada pelo telefone (27) 98125-0986 . Em caso de ocorrências graves, a equipe estará pronta para atuação na capital;

Conselho Tutelar: A Secretaria de Assistência Social informa que os telefones de prontidão do Conselho Tutelar são: (27) 98141-0261 (Conselho Tutelar do Centro); (27) 98141-0265 (Conselho Tutelar Maruípe) e (27) 98141-0197 (Conselho Tutelar Continental).

VILA VELHA

Em Vila Velha, serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão na segunda-feira (25). Confira:

Saúde: Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas;

Guarda Municipal: A atuação segue normalmente e acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444;

Defesa Civil: Equipes estarão em regime de plantão e registros podem ser feitos pelos números 199 ou 193;

Posturas: O serviço de posturas seguirá em plantão fiscal e a fiscalização pode ser acionada pelo telefone (27) 3369-9460;

Serviço Especializado de Abordagem Social: O serviço poderá ser acionado ate às 22h, pelo telefone (27) 99281-3444;

Conselho Tutelar: Funcionará em regime de plantão 24h, podendo ser acionado pelo número (27) 99892-2714;

Auxílio-Funeral: Serviço atua das 8h às 20h nos finais de semana e feriados, sendo acionado pelo telefone (27) 98814-0266;

Serviços Urbanos: A coleta residencial vai funcionar conforme dia e horário de cada região;

Ouvidoria: Pode ser acionado pelo telefone 162.

CARIACICA

Segundo a Prefeitura de Cariacica, não haverá expediente no Natal (segunda-feira, 25) nas repartições públicas da administração municipal e nas unidades de ensino de educação infantil e fundamental da rede municipal. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente no feriado, sendo eles:

Saúde: As Unidades de Pronto Atendimento de Alto Lage e o de Flexal irão funcionar em plantão 24h, já os Prontos Atendimentos de Nova Rosa da Penha e de Bela Vista seguem atendendo das 7h às 17h;

Defesa Civil: Serviço irá atuar em plantão 24h, podendo ser acionados pelo contato (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199;

Coordenação de Necrópole: A liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no novo Centro Administrativo, que fica na avenida Alice Coutinho, nº 109. O horário de atendimento é das 8h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909;

Cemitérios: Os cemitérios estarão abertos das 7h às 17 horas;

Conselho Tutelar de Cariacica: Seguem em plantão 24h, podendo ser acionado pelos contatos 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;

Demais serviços: Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município; Manutenção de equipamentos públicos e coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

SERRA

No município da Serra serão feriados os dias 25 (Natal) e 26 (Dia do Serrano), quando funcionarão apenas os serviços essenciais, sendo eles:

Saúde: Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, irão ter atendimento 24 horas; O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, também segue com atendimento 24 horas e o Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, segue em plantão 24 horas;

Farmácia: A Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, irá funcionar das 7h às 19 horas. Para mais informações, o cidadão pode ligar para o telefone (27) 3338-9100;

Vigilância Sanitária: Denúncias podem ser feitas no número (27) 98166-1036;

Auxílio Funeral: Pode ser acionado todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0814;

Conselho Tutelar: O serviço irá funcionar em plantão, podendo ser acionado pelo número (27) 98166-0515;

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): O centro irá funcionar das 7h às 18h, podendo ser solicitado pelo telefone (27) 98166-0161;

Abordagem Social: Pode ser acionado das 8h às 20h pelo telefone (27) 98166-0494;

Disque-Silêncio: Irá atuar das 16h às 2h, podendo ser solicitado pelo número (27) 99951-2321;

Fiscalização de Meio Ambiente: Funcionará das 18h até 00h e pode ser acionado pelo telefone (27) 99951-2321;

Fiscalização de posturas: O serviço pode ser solicitado de 16h até às 2h pelo número (27) 99517-9126;

Guarda Civil Municipal: A Guarda segue trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Agentes podem ser solicitados pelo telefone 3252-3711, das 7 às 22h;

Departamento de Operação de Trânsito: Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias, podendo ser acionados pelo número 3252-3711, das 7 às 21h;

Defesa Civil: Serviço irá atuar em atendimento emergencial por conta da chuva, podendo ser acionado pelos números 99938-9500 e 199.



Governo do ES

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que, conforme preveem os decretos nº 273-S e nº 2779-S de 2023, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual nos próximos dias 25 de dezembro, feriado de Natal. As medidas não contemplam as unidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Tribunal de Justiça (TJES)

Shoppings

Os shoppings da Grande Vitória vão funcionar em horário especial no feriadão de Natal. Confira como será clicando aqui

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que os supermercados deverão estar fechados nos dias 25 de dezembro de 2023, conforme determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicomerciários e a Fecomércio. No dia 24 de dezembro de 2023, o funcionamento é liberado, exceto caso haja acordos regionais previamente firmados junto aos sindicatos.

PERIM

Domingo (24): Lojas abertas de 8h às 18h;

Lojas abertas de 8h às 18h; Segunda-feira (25): Lojas fechadas

EXTRABOM

Domingo (24): lojas abertas de 7h às 18h, exceto: Boulevard Shopping, em Vila Velha (de 8h às 19h); lojas de São Mateus (de 8h às 18h); Colatina e São Silvano (de 8h às 17h).

lojas abertas de 7h às 18h, exceto: Boulevard Shopping, em Vila Velha (de 8h às 19h); lojas de São Mateus (de 8h às 18h); Colatina e São Silvano (de 8h às 17h). Segunda-feira (25): lojas fechadas

Bancos

Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão na segunda-feira, dia 25, quando é celebrado o Natal.

Comércios de rua

GLÓRIA

Sábado (23): lojas abrem das 9h às 17h;

lojas abrem das 9h às 17h; Domingo (24): lojas funcionam das 9h às 16h;

lojas funcionam das 9h às 16h; Segunda-feira (25): lojas fechadas no dia de Natal

CAMELÔS DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS

Domingo (24): funcionam das 8h às 17h;

funcionam das 8h às 17h; Segunda-feira (24): Fechado

LOJAS EM LARANJEIRAS (AV. CENTRAL)

Domingo (24): lojas abertas de 9h às 18h;

lojas abertas de 9h às 18h; Segunda-feira (25): lojas fechadas;

lojas fechadas; Terça-feira (26): lojas abertas de 9h às 18h

LOJAS DE CARIACICA (AV, EXPEDITO GARCIA)