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Programação natalina

Shoppings da Grande Vitória ampliam horário de funcionamento; confira

Quem ainda não comprou presentes de Natal terá tempo extra para ir às lojas neste fim de ano; confira as datas e horários

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 19:05

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 dez 2023 às 19:05
As festas de fim de ano já estão batendo na porta e, a fim de melhor atender os consumidores, alguns shoppings da Grande Vitória adotarão horários especiais de funcionamento. Para te ajudar na programação, A Gazeta fez um levantamento com as principais mudanças. Confira:

Shopping Vitória

15 e 16/12 (sexta e sábado) 
  • Lojas e stands: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento às 23h);
  • Alimentação: das 10h às 23h.
17/12 (domingo) 
  • Lojas/stands e Alimentação: das 10h às 22h.
18 e 19/12 (segunda e terça) 
  • Lojas/stands e Alimentação: das 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento às 23h).
20 a 23/12 (quarta a sábado) – Horário especial ampliado 
  • Lojas/stands e Alimentação: das 9h às 23h. 
24/12 (domingo) 
  • Lojas/stands e alimentação: 10h às 19h.
25/12 (segunda) 
  • Lojas/stands: FECHADOS;
  • Alimentação: 11h às 22h; 26 a 30/12  Lojas/stands: terça a sábado das 10h às 22h. Alimentação: terça e quarta das 10h às 22h // quinta a sábado, das 10h às 23h.
26 a 30/12 (terça e quarta)
  • Lojas/stands: terça a sábado das 10h às 22h;
  • Alimentação: terça e quarta das 10h às 22h e quinta a sábado das 10h às 23h.
31/12 (domingo) 
  • Lojas/stands e alimentação: 10h às 19h.
1 de janeiro de 2024 (domingo)
  • Lojas/stands: fechados;
  • Alimentação: 11h às 22h.

Shopping Vila Velha

18, 19 e 20 de dezembro (segunda, terça e quarta) 
  • Lojas e quiosques – 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h);
  • Alimentação – 11h às 23h.
21, 22 e 23 de dezembro (quinta, sexta e sábado) 
  • Lojas e quiosques – 9h às 23h;
  • Alimentação – 11 às 23h. 
24 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques - 10h às 19h; 
  • Alimentação - 11h às 18h.
25 de dezembro (segunda) 
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Alimentação: 11h às 22h
26 a 30 de dezembro (terça a sábado) 
  • Lojas e quiosques – 10h às 22h;
  • Alimentação – 11 às 22h (terça e quarta) / 11h às 23h (quinta a sábado).
31 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques – 14h às 18h (abertura facultativa às 12h);
  • Alimentação – 11 às 18h Dia 1 de janeiro (segunda) Lojas e quiosques – Fechados Alimentação - 11h às 22h.
Dia 1 de janeiro (segunda)
  •  Lojas e quiosques – Fechados Alimentação - 11h às 22h.

Shopping Norte Sul

Por nota, o Shopping Norte Sul informou que não adotará horários especiais neste fim de ano. Confira o horário abaixo:
  • Lojas: Segunda a Sábado - 10h às 22h | Domingo - 13h às 19h; 
  • Alimentação: Segunda a Sábado - 11h às 22h | Domingo - 11h às 21h.

Masterplace

24 e 31 de dezembro (25 de dezembro e 1º de janeiro não funcionará)
  • Hipermercado das 7h30 às 18h;
  • Lojas de galeria com abertura facultativa das 9h às 18h; 
  • Praça de Alimentação com abertura facultativa das 10h às 18h;
  • Academia das 8h às 14h. 

Shopping Mestre Álvaro

15 de dezembro (sexta-feira) e 16 de dezembro (sábado)
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h; Lazer e alimentação: 10h às 23h;
  • Lazer e alimentação: 10h às 23h.
17 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques: 11h às 23h;
  • Lazer e alimentação: 11h às 23h.
18 de dezembro (segunda-feira) a 21 de dezembro (quinta-feira)
  • Lojas e quiosques: 10h às 23h (fechamento facultativo às 23h);
  • Lazer e alimentação: 10h às 23h. *Fechamento facultativo às 23h.
23 de dezembro (sábado)
  • Lojas e quiosques: 09h às 23h; 
  • Lazer e alimentação: 10h às 23h.
24 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques: 9h às 19h; 
  • Lazer e alimentação: 11h às 19h.
25 de dezembro (segunda-feira)
  • Lojas e quiosques: Fechados; 
  • Lazer e alimentação:11h às 22h. 
26 de dezembro (terça-feira)
  • Lojas e quiosques: 12h* às 21h (abertura facultativa de 12h às 13h);
  • Lazer e alimentação: 11h às 22h.
27 de dezembro (quarta-feira) a 30 de dezembro (sábado)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h; 
  • Lazer e alimentação: 10h às 22h.
  • 31/12/23 – Domingo 
  • Lojas e quiosques: 12h às 19h;
  •  Lazer e alimentação: 11h às 21h. 
1 de janeiro (segunda-feira) 
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Lazer e alimentação: 12h às 22h;

Boulevard Shopping Vila Velha

17/12 (domingo)
  • Lojas e quiosques – 13h às 21h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 22h);
  • Alimentação – 11 às 22h.
18 a 20/12 (segunda a quarta)
  • Lojas e quiosques – 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h);
  • Alimentação –10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h).
21 a 23/12 (segunda a quarta)
  • Lojas e quiosques – 9 às 23h;
  • Alimentação –10 às 23h.
24/12 (domingo)
  • Lojas e quiosques – 10 às 19h;
  • Alimentação –10 às 19h.
25 de dezembro (segunda)
  • Lojas e quiosques – fechados;
  • Alimentação –11 às 22h.
  • 26 a 30 de dezembro (terça a sábado)
  • Lojas e quiosque: 10 às 22h;
  • Alimentação: 10h as 23h.
31 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques – 10 às 19h;
  • Alimentação –  10 às 19h.
1 de janeiro (segunda)
  • Lojas e quiosques – fechado;
  • Alimentação –  11 às 22h.

Shopping Montserrat

15 e 16 de dezembro (sexta-feira e sábado) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h;
  • Alimentação e lazer:  10h às 23h.
17 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 13h às 23h;
  • Alimentação: 11h às 23h.
18 a 21 de dezembro (segunda a quinta-feira) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 22h;
  • Alimentação: 9h às 22h.
22 de dezembro (sexta-feira) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h;
  • Alimentação: 9h às 23h.
23 de dezembro (sábado) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h;
  • Alimentação: 10h às 23h.
24 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques: 9h às 19h;
  • Alimentação: 11h às 19h.
25 de dezembro (segunda-feira)
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação: 11h às 22h.
26 de dezembro (terça-feira) 
  • Lojas e quiosques: 12h às 21h;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h.
27 a 29 de dezembro (quarta a sexta-feira) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 22h;
  • Alimentação: 10h às 22h.
30 de dezembro (sábado) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h;
  • Alimentação: 10h às 23h.
31 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 19h;
  • Alimentação: 11h às 19h.
1 de janeiro (segunda-feira) 
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação: 12h às 22h.

Shopping Praia da Costa

15 e 16 de dezembro (sexta e sábado) 
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h);
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h). 
17 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 12h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento ás 22h) ;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h.
18 a 20 de dezembro (segunda a quarta-feira) 
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h);
  • Alimentação e lazer: 9h às 23h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h).
21 a 23 de dezembro (quinta-feira a sábado) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h;
  • Alimentação e lazer: 9h às 23h.
24 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 10h às 19h; 
  • Alimentação e lazer: 10h às 19h. 
25 de dezembro (segunda-feira) 
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação e lazer: 11h às 21h. 
26 a 30 de dezembro (terça-feira a sábado) 
  •  Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h.
31 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 10h às 19h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 19h. 
1 de janeiro (segunda-feira)
  •  Lojas e quiosques: fechados; 
  • Alimentação e lazer: 11h às 21h.

Shopping Moxuara

15 e 16 de dezembro (sexta e sábado) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h; 
  • Alimentação e lazer: 10h às 23h (abertura facultativa às 9h e fechamento às 23h). 
17 de dezembro (domingo)
  • Lojas e quiosques: 11h às 23h; 
  • Alimentação e Lazer: 11h às 23h. 
18 a 21 de dezembro (segunda a quinta-feira)
  • Lojas e quiosques: 10h às 23h (fechamento facultativo às 23h);
  • Alimentação e lazer: 10h às 23h (fechamento facultativo às 23h).
22 e 23 de dezembro (sexta-feira e sábado)
  •  Lojas e quiosques: 9h às 23h; 
  • Alimentação e lazer: 10h às 23h. 
24 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 9h às 19h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 19h. 
25 de dezembro (segunda-feira) 
  • Lojas e quiosques: fechados; 
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h. 
26 a 29 de dezembro (terça a sexta-feira)
  • Lojas e quiosques: 10h às 23h; 
  • Alimentação e lazer: 10h às 23h.
30 de dezembro (sábado)
  • Lojas e quiosques: 9h às 23h; 
  • Alimentação e lazer: 10h às 23h. 
31 de dezembro (domingo) 
  • Lojas e quiosques: 12h às 19h; 
  • Alimentação e lazer: 11h às 21h. 
1 de janeiro (segunda-feira) 
  • Lojas e quiosques: fechados; 
  • Alimentação e lazer: 12h às 22h.

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