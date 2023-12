Shoppings da Grande Vitória ampliam horário de funcionamento; confira

Quem ainda não comprou presentes de Natal terá tempo extra para ir às lojas neste fim de ano; confira as datas e horários

As festas de fim de ano já estão batendo na porta e, a fim de melhor atender os consumidores, alguns shoppings da Grande Vitória adotarão horários especiais de funcionamento. Para te ajudar na programação, A Gazeta fez um levantamento com as principais mudanças. Confira: