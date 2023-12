4 livros para entrar no clima do Natal

Chegando a mais um encerramento de ano, nos preparamos para celebrar o Natal. Mais do que uma data religiosa, para muitos, esse é um momento de reunir-se com a família e os amigos, aproveitar boas comidas e bebidas, renovar as energias e mergulhar no melhor espirito de generosidade e afeto. Para embalar esse clima inigualável, temos algumas dicas valiosas de livros para acompanhar aquele momento gostoso no sofá: