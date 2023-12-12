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Clube A Gazeta e Skeelo

4 livros para entrar no clima do Natal

Estimule seu espírito natalino com essas obras perfeitas para deixar seu coração quentinho

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 14:26

Públicado em 

12 dez 2023 às 14:26
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Chegando a mais um encerramento de ano, nos preparamos para celebrar o Natal. Mais do que uma data religiosa, para muitos, esse é um momento de reunir-se com a família e os amigos, aproveitar boas comidas e bebidas, renovar as energias e mergulhar no melhor espirito de generosidade e afeto. Para embalar esse clima inigualável, temos algumas dicas valiosas de livros para acompanhar aquele momento gostoso no sofá:

01

A pequena cidade da esperança, F. Marion Crawford

Um inventor esforçado tenta a todo custo manter as esperanças do filho, diante da possibilidade de um Natal frustrado pelas inúmeras dificuldades financeiras. Um conto que acalenta o coração de todos, na época mais festiva do ano. Disponível em ebook e audiobook. ACESSE O APP

02

As estrelas voadoras, G. K. Chesterton

A magia do Natal traz em seus encantos, alegria, serenidade, sonhos, esperança e... mistério? Quando uma alegre reunião de família se torna palco de um crime um dia após o Natal, poderá o gentil Padre Brown resolver o complexo enigma por trás dos acontecimentos e encontrar o culpado antes que as cortinas se fechem? Disponível em E-BOOK.

03

Um Natal no campo, Louisa May Alcott

É chegada a época mais maravilhosa de todas! O Natal traz alegria e paz a todos os corações, exceto ao da jovem Sophie que fugiu da cidade grande e de escolhas difíceis para passar as festividades com a família, no campo. E o que seria apenas uma celebração tediosa, desperta emoções inesperadas com a chegada de visitantes inusitados, provando a Sophie que o Natal no campo também tem seus encantos. Disponível em ebook. CLIQUE AQUI

04

E o Natal me trouxe, Raffa Fustagno

Mafalda tem 20 anos e desde os 14 passou a ver os Natais de outra forma. Quando seus avós morrem, ela se apega ainda mais no livro que ganhou de sua tia e no diário que passou a escrever a cada Natal. O que ela não esperava é que seu personagem favorito fosse sair do livro para o seu quarto. Fazendo com que sua vida virasse de cabeça para baixo e ela se perguntasse se não estava ficando louca. Mas quando esse mesmo personagem sumir tão rapidamente como apareceu, ela vai precisar acreditar na magia dos Natais e de um Manual que é pura fantasia para trazê-lo de volta. Uma história sobre deixar se levar pelo surpreendente e seguir tendo esperança, mesmo quando estamos tristes. ACESSE O APP
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