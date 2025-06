Estrada de ferro

Trilhos de bilhões: os números por trás da nova ferrovia do ES

Projeto obtido com exclusividade por A Gazeta traz detalhes do ramal que vai conectar Santa Leopoldina a Anchieta e será construído pela Vale

Esse projeto, obtido com exclusividade por A Gazeta , é o primeiro passo para a concretização de uma nova ligação ferroviária entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro, pois, a partir de Anchieta, será construída a EF 118, que tem leilão previsto para ocorrer até o final do ano e envolve também uma série de números que mostram a grandiosidade da estrutura. >

É estimado um investimento de R$ 7,43 bilhões pela Vale, que será responsável pela execução das obras, que devem gerar 5 mil empregos e vão durar 50 meses. Túnel e pontes ferroviárias e rodoviárias também serão construídos para passagem do ramal ferroviário. Confira abaixo mais números do projeto ramal Anchieta da Vitória a Minas.>

As informações estão no Relatório de Impacto Ambiental apresentado ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) em abril deste ano. Além do Rima, foram protocolados, segundo o órgão ambiental, o pedido de Licença Prévia e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Segundo o Iema, todos seguem em análise técnica, dentro dos prazos legais. >