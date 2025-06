A partir de segunda (16)

Consumidores poderão negociar dívidas com descontos em mutirão do Procon-ES

Ação acontece a partir desta segunda-feira (16) e vai até quarta-feira (18), das 9h às 16h, na sede do órgão, no Centro de Vitória, mediante agendamento prévio pelo site agenda.es.gov.br.

Consumidores capixabas terão a chance de renegociar dívidas com condições especiais durante o Mutirão de Negociação de Dívidas promovido pelo Procon-ES, que acontece a partir desta segunda-feira (16) e vai até quarta-feira (18), das 9h às 16h, na sede do órgão, no Centro de Vitória, mediante agendamento prévio pelo site agenda.es.gov.br.

A ação, em comemoração aos 42 anos do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, reúne bancos, financeiras, empresas de telecomunicações, concessionárias de água e energia, além de varejistas, oferecendo facilidades inéditas para a regularização de débitos.

Para participar do mutirão, não há limite de valor para as dívidas nem exigência de comprovação de renda. A única condição é que o consumidor seja o titular do débito. No dia agendado para a negociação, é necessário apresentar documentos pessoais, como Carteira de Identidade e CPF, além de comprovantes ou documentos que tenham relação com a dívida.