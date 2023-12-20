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Votação popular: ajude a escolher a árvore de Natal mais bonita do ES

Confira quais são as árvores finalistas e escolha a sua favorita; a votação popular vai até o dia 26 de dezembro no site de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2023 às 16:42
Concurso da Árvore de Natal de A Gazeta vai premiar três vencedores
Concurso da Árvore de Natal de A Gazeta vai premiar três vencedores Crédito: Anastasia Shuraeva/ Pexels
O concurso Árvore de Natal AG entra em uma nova fase. Depois da participação dos capixabas, que compartilharam suas decorações no Instagram com a hashtag #NatalAG2023, agora é a vez de o público escolher a sua preferida. A Gazeta selecionou os dez finalistas que seguem na disputa e concorrem a prêmios. 
A votação popular vai até o dia 26 de dezembro, no site de A Gazeta. Escolha abaixo a sua favorita:
Serão premiadas as três primeiras colocadas na votação popular. O primeiro lugar vai receber uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa. O segundo lugar poderá aproveitar um almoço para duas pessoas (1 prato principal e 1 sobremesa para cada pessoa; bebidas não incluídas), na Mercearia Belmiro, em Vitória. E o terceiro lugar recebe um kit Somos Capixabas com 2 xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.
Neste ano, todos os três primeiros colocados também ganham, cada um deles, um desconto de 30% em aluguel de carro do V1.
Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2023, no site e nas redes sociais de A Gazeta.
Os prêmios foram oferecidos por parceiros do Clube A Gazeta. Para receber os presentes, os vencedores terão de enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso.
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