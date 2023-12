Participe!

A Gazeta vai premiar árvore de Natal mais bonita do ES; veja regras

Em sua segunda edição, concurso de fotos vai distribuir prêmios para três vencedores; primeiro colocado ganha estadia em pousada de Santa Teresa

Em 2022, foram mais de 81 mil votos do público no concurso de A Gazeta . (Freepik)

Com o sucesso obtido em 2022, A Gazeta não podia deixar de incentivar a criatividade e o espírito natalino dos capixabas com a segunda edição do concurso de árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo. Os amantes do Natal, que já decoram o seu lar, podem concorrer a prêmios por meio das redes sociais.

Para participar, é preciso postar uma foto no feed do Instagram da árvore de Natal da decoração interna residencial do dono do perfil. As três vencedoras do concurso Árvore de Natal AG 2023 vão ganhar prêmios como hospedagem em pousada no Estado e almoço gratuito em Vitória. Neste ano, a novidade é que todos os ganhadores vão receber também uma premiação extra (saiba mais abaixo).

A foto, que deve serpostada até as 12h (meio-dia) do dia 20 de dezembro, precisa estar marcada com a hashtag #NatalAG2023 no perfil do usuário, que deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (bloqueadas) não serão aceitas.

Dez árvores serão selecionadas por uma comissão para avançarem à fase seguinte, com votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita no dia 20 de dezembro, e a votação popular acontece entre os dias 20 e 26. Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2023, no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Três árvores serão premiadas na competição. O primeiro lugar vai receber uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa. O segundo lugar poderá aproveitar um almoço para duas pessoas (1 prato principal e 1 sobremesa para cada pessoa; bebidas não incluídas), na Mercearia Belmiro, em Vitória. E o terceiro lugar recebe um kit Somos Capixabas com 2 xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações. Neste ano, Os três primeiros colocados também ganham, cada um deles, um desconto de 30% em aluguel de carro do V1.

Confira as regras do concurso

Sobre a participação

Para participar do concurso, é preciso postar uma foto no feed do Instagram da árvore de Natal da decoração interna residencial do dono do perfil. Não serão aceitas imagens de outros tipos de decoração natalina ou de árvores em ambientes corporativos/empresariais.

A foto deve ser marcada com a hashtag #NatalAG2023 no perfil do usuário, que deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (bloqueadas) não serão aceitas.

Para aumentar a visibilidade do post, sugerimos o uso das hashtags #AGazetaES e #somoscapixabas. Essas marcações são opcionais e não influenciam no resultado do concurso.



Somente participarão do concurso as imagens postadas até as 12h (meio-dia) do dia 20 de dezembro de 2023.



Ao postar a fotografia no Instagram com a hashtag #NatalAG2023, o participante concorda com a divulgação da imagem em todos os veículos da Rede Gazeta.



Está vedada a participação no concurso de funcionários e pai, mãe, avós, filhos ou irmãos de funcionários da Rede Gazeta.



Para participar, a imagem deve ser obrigatoriamente de autoria do usuário inscrito, autorizando desde já a publicação em todos os veículos e redes sociais dos veículos da Rede Gazeta. A Rede Gazeta se exime de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, por eventual ocorrência de plágio ou violação de direitos autorais.



O concurso Árvore de Natal AG é uma realização de A Gazeta. A ação não é patrocinada ou administrada pelo Instagram, pela Meta ou empresas associadas.



Sobre a premiação

As fotos que seguirem todos os critérios de participação serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por jornalistas de A Gazeta.



As 10 fotos escolhidas pela comissão avançam à fase seguinte, com votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita no site de A Gazeta no dia 20 de dezembro de 2023 e a votação popular acontece entre os dias 20 e 26 de dezembro (até as 15h) de 2023, também no site.



Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2023, no site e nas redes sociais de A Gazeta.



Os três primeiros colocados na votação popular receberão prêmios. São eles:





1º LUGAR

Pousada Valle di Trento (Santa Teresa): 1 diária para 2 pessoas (com café da manhã incluso). Reserva válida para até 60 dias sob disponibilidade do local. Agendamento não válido para feriados nacionais e locais.

2º LUGAR

Mercearia Belmiro (Vitória): Almoço para 2 pessoas (1 prato principal e 1 sobremesa para cada pessoa). Bebidas não incluídas. Válido para qualquer dia da semana, por até 60 dias.

3º LUGAR

Kit Somos Capixabas: 2 xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.



PREMIAÇÃO EXTRA



Os três primeiros colocados também ganham, cada um deles, um desconto de 30% em aluguel de carro do V1.



Para receber o prêmio, o vencedor terá que enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso. Essa é uma forma de evitar uso indevido de imagens.

