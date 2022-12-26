Confira o resultado do concurso da Árvore de Natal mais bonita do ES

Árvore de Natal AG dez finalistas e o público votou na favorita no site de A Gazeta. Depois de cinco dias e com mais de 81 mil votos, o público escolheu a Árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo . Participaram da fase final do concursodez finalistas e o público votou na favorita no site de

A disputa ficou acirrada entre os dois primeiros lugares. A votação definiu que a vencedora foi a árvore de Aline Bragio (@aline_bragio) com 34.773 votos. A segunda mais votada foi a decoração de Adriana Viana (@euadriana_viana) com 33.305 votos. O terceiro lugar ficou para Gisa Lima (@gisa_lima7) que recebeu 6.168 votos.

Primeiro lugar

Árvore de Natal de Aline Bragio, que ficou em primeiro lugar Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo lugar

Árvore de Natal de Adriana Viana, que ficou em segundo lugar Crédito: Reprodução/Instagram

Terceiro lugar

Árvore de Gisa Lima, que ficou em terceiro lugar Crédito: Reprodução/Instagram

O primeiro prêmio é uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES).

O segundo lugar ganha um voucher de R$ 150 do Aloha Hawaian Restaurant, em Vila Velha. E o terceiro lugar recebe um kit Somos Capixabas com duas xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações. Os prêmios foram oferecidos por parceiros do Clube A Gazeta.

A Pousada Valle di Trento e o Aloha Hawaian Restaurant são parceiros do Clube A Gazeta, o maior clube de benefícios do Espírito Santo ( saiba como ser sócio aqui ).

O perfil oficial de A Gazeta no Instagram (@agazetaes) vai entrar em contato com os perfis vencedores do concurso para confirmar os dados e realizar a entrega dos prêmios.

Para receber o prêmio, o vencedor terá que enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso. Essa é uma forma de evitar uso indevido de imagens.

Confira as regras do concurso

Sobre a participação:

Para participar do concurso, é preciso postar uma foto no feed do Instagram da árvore de Natal da decoração interna residencial do dono do perfil. Não serão aceitas imagens de outros tipos de decoração natalina ou de árvores em ambientes corporativos/empresariais.

A foto deve ser marcada com a hashtag #NatalAG2022 no perfil do usuário, que deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (bloqueadas) não serão aceitas.

Para aumentar a visibilidade do post sugerimos o uso das hashtags #AGazetaES e #somoscapixabas. Essas marcações são opcionais e não influenciam no resultado do concurso.

Somente participarão do concurso as imagens postadas até as 12h (meio-dia) do dia 21 de dezembro de 2022.

Ao postar a fotografia no Instagram com a hashtag #NatalAG2022, o participante concorda com a divulgação da imagem em todos os veículos da Rede Gazeta.

Está vedada a participação no concurso de funcionários e pai, mãe, avós, filhos ou irmãos de funcionários da Rede Gazeta.

Para participar, a imagem deve ser obrigatoriamente de autoria do usuário inscrito, autorizando desde já a publicação em todos os veículos e redes sociais dos veículos da Rede Gazeta. A Rede Gazeta se exime de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, por eventual ocorrência de plágio ou violação de direitos autorais.

O concurso Árvore de Natal AG é uma realização de A Gazeta. A ação não é patrocinada ou administrada pelo Instagram, pela Meta ou empresas associadas.

Sobre a premiação:

As fotos que seguirem todos os critérios de participação serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por jornalistas de A Gazeta.

As 10 fotos escolhidas pela comissão avançam à fase seguinte, com votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita no site de A Gazeta no dia 21 de dezembro de 2022 e a votação popular acontece entre os dias 21 e 26 de dezembro de 2022, também no site.

Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2022, no site e nas redes sociais de A Gazeta. - Os três primeiros colocados na votação popular receberão prêmios.

Veja os prêmios:



1º lugar - 1 (uma) diária para 2 (duas) pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES). Reserva válida para até 60 dias sob disponibilidade do local. Agendamento não válido para feriados nacionais e locais (Natal, réveillon e carnaval);

2º lugar - Voucher de consumação de R$ 150,00 no Aloha Hawaian Restaurant (Vila Velha);

3º lugar - 1 (um) kit Somos Capixabas com 2 (duas) xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.

- Para receber o prêmio, o vencedor terá que enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso. Essa é uma forma de evitar uso indevido de imagens.