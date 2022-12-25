Data especial: as histórias de capixabas que nasceram no dia de Natal

Capixaba Eduarda Furtado comemora o aniversário no Natal Crédito: Acervo pessoal

Com tantas opções no calendário, nascer logo em 25 de dezembro pode ser uma experiência e tanto. Quem faz aniversário na data se acostuma, desde cedo, a ter que dividir a comemoração com o menino Jesus e com o Papai Noel , mas a “disputa” não é a única lembrança que fica marcada. Conheça histórias de capixabas que fazem aniversário no Natal.

Vivendo em Portugal atualmente, a capixaba Eduarda Furtado está prestes a celebrar o 26º aniversário e relata que esta será a primeira vez em que comemorará o dia do seu nascimento — e o Natal — longe da família. “Ainda não caiu a ficha, mas tenho certeza que vai ser estranho, porque essa data eu sempre associei à família.”

Ela conta, entretanto, que, inicialmente, seu nascimento estava planejado para outro dia.

Capixaba Eduarda Furtado comemora o aniversário no Natal; companhia da família torna data mais especial Crédito: Acervo pessoal

“O parto estava marcado para o dia 27 de dezembro de 1996, mesmo dia em que minha mãe comemora o aniversário dela. Mas, no dia do Natal, eu resolvi nascer. Por volta das três horas da manhã, minha mãe começou a sentir (as contrações), bem depois da ceia. E foi todo mundo para o hospital, assustado e de ressaca. Nasci por volta das quatro da manhã do dia 25.”

Ela relata que, durante boa parte da infância, odiou ter nascido na data. Um dos motivos é justamente um questionamento frequente: quem nasce no Natal ganha um ou dois presentes? Além disso, a data de aniversário coincide com o período de férias escolares, assim, as festinhas na escola, com a turma toda, não eram uma possibilidade. Na adolescência, quando o desejo era comemorar com os amigos, também era complicado, afinal, muitos viajavam com a família durante as festas de final de ano.

“Minha mãe, minha irmã e meu pai sempre gostaram de comemorar meu aniversário, fazer festa e tal, o que eu acho muito fofo, mas era sempre fora da data, o que, para uma criança, é um pouco chato. Agora, adulta, algumas coisas mudaram, a ceia continua sendo em família, e a minha família é incrível, faz de tudo pra que eu receba a mesma atenção que Jesus e Papai Noel. Eu realmente valorizo esse momento com eles e todo amor que eles me dão.”

Ela também revela que, por conta da nova rotina na fase adulta, até mesmo comemorar com os amigos tornou-se possível, uma vez que nem todos conseguem viajar no período porque trabalham ou têm algum outro compromisso. “Eu consigo juntar os amigos, ir em barzinhos e até balada.”

"Eu amo o Natal, mas se eu pudesse escolher nascer em outro dia, eu escolheria, porque o Natal é provavelmente a data mais especial do ano, é diferente dos outros feriados. Não vou dizer que é chato, porque minha família é superpresente e atenciosa, mas a vida inteira isso me marcou de uma forma diferente " Eduarda Furtado - Videomaker

Morador de Maruípe, em Vitória, o aposentado Aires Ignácio Rodrigues Serqueira completará 65 anos em 2022. Nascer no Natal, ele observa, nem sempre é a coisa mais propícia do mundo para o aniversariante. Mas se diz aliviado: “Pelo menos não me deram o nome de Natalino”, observa, bem humorado.