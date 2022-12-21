Votação popular: ajude a escolher a árvore de Natal mais bonita do ES

Concurso de Natal é promovido por A Gazeta Crédito: Arte: Geraldo Neto

Depois da participação dos capixabas apresentando a decoração de suas casas para as festas de fim de ano, o concurso Árvore de Natal AG selecionou os dez finalistas que seguem na disputa e concorrem ao título de árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo.

As árvores que avançaram para a segunda fase do concurso foram escolhidas pela comissão julgadora de A Gazeta e, agora, é o público que vai definir os ganhadores. Confira abaixo e escolha a sua favorita. A votação popular vai até o dia 26 de dezembro, também no site de A Gazeta.

Serão premiadas as três primeiras colocadas. A campeã de votos ganha uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES). O segundo lugar leva um voucher de R$ 150 do Aloha Hawaian Restaurant, em Vila Velha. E o terceiro recebe um kit Somos Capixabas, com duas xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.

Os prêmios foram oferecidos por parceiros do Clube A Gazeta. Para receber os presentes, os vencedores terão de enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso.

A Pousada Valle di Trento e o Aloha Hawaian Restaurant são parceiros do Clube A Gazeta, o maior clube de benefícios do Espírito Santo ( saiba como ser sócio aqui ).

Veja abaixo uma galeria com as fotos das árvores que concorrem à premiação. Clicando na imagem, é possível ver detalhes da decoração para ajudar na sua escolha.

Concurso Árvore de Natal AG

Regras do concurso

Sobre a participação



Para participar do concurso, é preciso postar uma foto no feed do Instagram da árvore de Natal da decoração interna residencial do dono do perfil. Não serão aceitas imagens de outros tipos de decoração natalina ou de árvores em ambientes corporativos/empresariais.

A foto deve ser marcada com a hashtag #NatalAG2022 no perfil do usuário, que deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (bloqueadas) não serão aceitas.

Para aumentar a visibilidade do post sugerimos o uso das hashtags #AGazetaES e #somoscapixabas. Essas marcações são opcionais e não influenciam no resultado do concurso.

Somente participarão do concurso as imagens postadas até as 12h (meio-dia) do dia 21 de dezembro de 2022.

Ao postar a fotografia no Instagram com a hashtag #NatalAG2022, o participante concorda com a divulgação da imagem em todos os veículos da Rede Gazeta.

Está vedada a participação no concurso de funcionários e pai, mãe, avós, filhos ou irmãos de funcionários da Rede Gazeta.

Para participar, a imagem deve ser obrigatoriamente de autoria do usuário inscrito, autorizando desde já a publicação em todos os veículos e redes sociais dos veículos da Rede Gazeta. A Rede Gazeta se exime de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, por eventual ocorrência de plágio ou violação de direitos autorais.

O concurso Árvore de Natal AG é uma realização de A Gazeta. A ação não é patrocinada ou administrada pelo Instagram, pela Meta ou empresas associadas.

Sobre a premiação

As fotos que seguirem todos os critérios de participação serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por jornalistas de A Gazeta.

As 10 fotos escolhidas pela comissão avançam à fase seguinte, com votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita no site de A Gazeta no dia 21 de dezembro de 2022 e a votação popular acontece entre os dias 21 e 26 de dezembro de 2022, também no site.

Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2022, no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Os três primeiros colocados na votação popular receberão prêmios. São eles:

1º lugar - 1 (uma) diária para 2 (duas) pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES). Reserva válida para até 60 dias sob disponibilidade do local. Agendamento não válido para feriados nacionais e locais (Natal, réveillon e carnaval);

2º lugar - Voucher de consumação de R$ 150,00 no Aloha Hawaian Restaurant (Vila Velha);

3º lugar - 1 (um) kit Somos Capixabas com 2 (duas) xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.