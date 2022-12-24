Natal estrangeiro: como outros países comemoram o nascimento de Jesus

01

Estados Unidos

As famílias decoram as casas com muitas luzes e a árvore de Natal é geralmente um pinheiro natural decorado. Os presentes deixados debaixo das árvores costumam ser abertos na manhã do dia 25 de dezembro. A ceia ocorre na hora do almoço, também dia 25 com pratos como peru, batatas, torta de maçã, biscoitos de gengibre e também uma bebida chamada eggnog, uma bebida alcoólica semelhante à gemada.

02

Alemanha

Há dois dias de feriado de Natal, nos dias 25 e 26 de dezembro. A data é esperada com um calendário do advento a partir de 1° de dezembro. Esse calendário tem 24 janelinhas que devem ser abertas uma por dia até a véspera de Natal e muitas vezes há surpresas escondidas como pequenos enfeites ou chocolates. A festa inicia com troca de presentes e enfeite da árvore ainda na noite do dia 24, quando é servida uma refeição mais simples como salada de batata e salsichas. A refeição principal do feriado é no dia de Natal, em que a comida típica é o assado de ganso, com batata e repolho roxo.

03

Colômbia

A festa se inicia ainda no dia 7 de dezembro com o “Dia de las Velitas”, quando pessoas vão para as ruas acender velas e colocá-las nas janelas e locais públicos para fazer pedidos para o próximo ano. Famílias se reúnem na véspera para abrir presentes, que são trazidos pelo “Niño Dios”, o menino Jesus, figura que recebe os pedidos por carta escritas pelas crianças em vez do Papai Noel. Os pratos típicos são os “buñuelos”, bolinhas fritas com queijo, e “la natilla”, flan feito com amido de milho, canela, coco ralado e manteiga.

04

Austrália

As famílias se reúnem tradicionalmente para o almoço no dia de Natal com cardápio que inclui tender, peru, saladas e vegetais. A comemoração é semelhante a dos países de língua inglesa do hemisfério norte, embora o Natal aconteça durante o verão no país. Uma tradição é o Carols by Candlelight, evento que reúne a população em áreas abertas como parques para cantar músicas natalinas, que chega a incluir celebridades.

05

França

As crianças põem sapatos sob a árvore de Natal ou sobre a lareira para receber presentes do Papai Noel. As famílias têm o costume de decorar suas casas com presépios. Pratos comuns são carnes como peru com castanhas ou tender acompanhado por saladas, purê de batata e outros. Entre as sobremesas mais conhecidas estão o "bûche de Noël", bolo em formato de tronco.

06

Espanha

A data é celebrada geralmente na véspera de Natal em família com jantar em que é servido cordeiro assado ou bacalhau acompanhado por saladas, purê de batata e outros. Assistir a Missa do Galo ainda é tradição. A troca de presentes era feita tradicionalmente na noite de 5 de janeiro, véspera do dia dos Reis Magos. Entretanto, mais recentemente, as crianças passaram a receber no Natal com a popularização da figura do Papai Noel.

07

Islândia

Uma das tradições do Natal na Islândia são os "Yule Lads". Eles são um grupo de 13 duendes que adoram comer e pregar peças nas pessoas durante as visitas às cidades do país em dezembro. Os duendes deixam presentes para as crianças, que colocam sapatos nas janelas. Quem se comportou mal durante o ano, recebe uma batata podre. As pessoas comem cordeiro defumado e peru. Carne de porco também é popular no país.

08

Itália

Ter como decoração de Natal o presépio e a árvore e acompanhar a missa são tradições do país onde fica o Vaticano, sede do catolicismo. Por lá, são dois feriados seguidos, Natal no dia 25 e Santo Estêvão no dia 26, considerado o primeiro cristão morto por sua fé religiosa. As famílias se reúnem para a ceia que inclui diferentes tipos de carne, queijo e doces como panetone e torrone.

09

Inglaterra

O costume é reunir a família para um almoço no dia 25 de dezembro. Os pratos comuns são peru com vegetais assados e pudim. Os presentes são abertos de manhã ou após a refeição. No século 19, os presentes não eram abertos até o dia seguinte, dia 26, chamado de "Boxing Day". Outra tradição é a divulgação de uma mensagem da Família Real no rádio e na TV.

10

Japão