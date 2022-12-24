Natal estrangeiro: como outros países comemoram o nascimento de Jesus

Muito simbólico e comemorado em diferentes partes do mundo, o Natal é a data mais importante para os cristãos por celebrar o nascimento de Jesus Cristo. É também um feriado religioso em muitos países, podendo durar até dois dias. Apesar de ter um mesmo propósito, cada local tem suas peculiaridades nas comemorações.
Assim como no Brasil, alguns países como os Estados Unidos também carregam símbolos emblemáticos como o pinheiro e o Papai Noel.
No cardápio, o peru assado está presente na ceia em vários locais, mas há diferenças nos acompanhamentos e nas sobremesas. A farofa e a rabanada, por exemplo, são típicos do Brasil. Na França, o "bûche de Noël", um bolo em formato de tronco, é uma sobremesa muito consumida.
Confira como é comemorado o Natal em outros 10 países.
01
Estados Unidos
As famílias decoram as casas com muitas luzes e a árvore de Natal é geralmente um pinheiro natural decorado. Os presentes deixados debaixo das árvores costumam ser abertos na manhã do dia 25 de dezembro. A ceia ocorre na hora do almoço, também dia 25 com pratos como peru, batatas, torta de maçã, biscoitos de gengibre e também uma bebida chamada eggnog, uma bebida alcoólica semelhante à gemada.
02
Alemanha
Há dois dias de feriado de Natal, nos dias 25 e 26 de dezembro. A data é esperada com um calendário do advento a partir de 1° de dezembro. Esse calendário tem 24 janelinhas que devem ser abertas uma por dia até a véspera de Natal e muitas vezes há surpresas escondidas como pequenos enfeites ou chocolates. A festa inicia com troca de presentes e enfeite da árvore ainda na noite do dia 24, quando é servida uma refeição mais simples como salada de batata e salsichas. A refeição principal do feriado é no dia de Natal, em que a comida típica é o assado de ganso, com batata e repolho roxo.
03
Colômbia
A festa se inicia ainda no dia 7 de dezembro com o “Dia de las Velitas”, quando pessoas vão para as ruas acender velas e colocá-las nas janelas e locais públicos para fazer pedidos para o próximo ano. Famílias se reúnem na véspera para abrir presentes, que são trazidos pelo “Niño Dios”, o menino Jesus, figura que recebe os pedidos por carta escritas pelas crianças em vez do Papai Noel. Os pratos típicos são os “buñuelos”, bolinhas fritas com queijo, e “la natilla”, flan feito com amido de milho, canela, coco ralado e manteiga.
04
Austrália
As famílias se reúnem tradicionalmente para o almoço no dia de Natal com cardápio que inclui tender, peru, saladas e vegetais. A comemoração é semelhante a dos países de língua inglesa do hemisfério norte, embora o Natal aconteça durante o verão no país. Uma tradição é o Carols by Candlelight, evento que reúne a população em áreas abertas como parques para cantar músicas natalinas, que chega a incluir celebridades.
05
França
As crianças põem sapatos sob a árvore de Natal ou sobre a lareira para receber presentes do Papai Noel. As famílias têm o costume de decorar suas casas com presépios. Pratos comuns são carnes como peru com castanhas ou tender acompanhado por saladas, purê de batata e outros. Entre as sobremesas mais conhecidas estão o "bûche de Noël", bolo em formato de tronco.
06
Espanha
A data é celebrada geralmente na véspera de Natal em família com jantar em que é servido cordeiro assado ou bacalhau acompanhado por saladas, purê de batata e outros. Assistir a Missa do Galo ainda é tradição. A troca de presentes era feita tradicionalmente na noite de 5 de janeiro, véspera do dia dos Reis Magos. Entretanto, mais recentemente, as crianças passaram a receber no Natal com a popularização da figura do Papai Noel.
07
Islândia
Uma das tradições do Natal na Islândia são os "Yule Lads". Eles são um grupo de 13 duendes que adoram comer e pregar peças nas pessoas durante as visitas às cidades do país em dezembro. Os duendes deixam presentes para as crianças, que colocam sapatos nas janelas. Quem se comportou mal durante o ano, recebe uma batata podre. As pessoas comem cordeiro defumado e peru. Carne de porco também é popular no país.
08
Itália
Ter como decoração de Natal o presépio e a árvore e acompanhar a missa são tradições do país onde fica o Vaticano, sede do catolicismo. Por lá, são dois feriados seguidos, Natal no dia 25 e Santo Estêvão no dia 26, considerado o primeiro cristão morto por sua fé religiosa. As famílias se reúnem para a ceia que inclui diferentes tipos de carne, queijo e doces como panetone e torrone.
09
Inglaterra
O costume é reunir a família para um almoço no dia 25 de dezembro. Os pratos comuns são peru com vegetais assados e pudim. Os presentes são abertos de manhã ou após a refeição. No século 19, os presentes não eram abertos até o dia seguinte, dia 26, chamado de "Boxing Day". Outra tradição é a divulgação de uma mensagem da Família Real no rádio e na TV.
10
Japão
A celebração acabou se tornando popular no país devido à influência da cultura ocidental, mas não há feriado. Curiosamente, é considerada uma das datas mais românticas do país e geralmente é comemorada entre casais. As luzes e árvores decoram as cidades. Presentes são trocados e é consumido o bolo de Natal, um pão-de-ló branco com creme e morangos e ainda frango frito.