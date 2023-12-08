Sem verde e vermelho: veja as cores que são tendência para o Natal 2023

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Rosa ou rosée gold

A grande aposta para 2023 é usar tons de rosa na decoração de Natal. Seja o rosa "Barbie", seja o rosé gold, enfeites para a árvore podem ser facilmente encontrados nessas cores. Também é possível encontrar árvores dessa cor.

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Roxo

Outra aposta para a decoração de Natal é o roxo. A cor está associada à realeza e transmite a sensação de calma, além de estimular a criatividade. Ela pode ser usada tanto na árvore quanto na iluminação e até na mesa da ceia. Também é possível misturar com as cores mais tradicionais e criar uma combinação ainda mais única.

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Azul

Essa é a cor ideal para quem quer apostar em uma vibe mais “gelo”. O azul combina bem com branco, criando um ambiente perfeito para “uma noite de inverno”, nos moldes dos países onde neva nesta época do ano.

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Holográfico