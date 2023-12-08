AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Então é Natal

Sem verde e vermelho: veja as cores que são tendência para o Natal 2023

Saindo do tradicional, cores vibrantes roubam a cena. Confira quatro opção de tons para substituir o vermelho e o dourado

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 16:18

Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

08 dez 2023 às 16:18
Rosa é uma das apostas para cores natalinas fora do tradicional.
Rosa é uma das apostas para cores natalinas fora do tradicional. Crédito: Freepik
A menos de 20 dias para o Natal, as lojas, ruas e casas já estão cheias de pisca-piscas e enfeites natalinos, mas sempre há tempo para incrementar a sua decoração natalina. E este ano, as cores tradicionais como o vermelho, verde, dourado e prata deram espaço a novos tons que prometem abrilhantar ainda mais a sua decoração.
“Com a valorização do design biofílico, a utilização de materiais naturais é uma das grandes apostas para o Natal deste ano. Acessórios confeccionados com palha ou sisal, guirlandas de folhas naturais, arranjos de flores e enfeites. Cores vibrantes e alegres. O rosa é uma aposta para este ano, mas o que importa é a proposta e o gosto da pessoa”, conta a arquiteta Jéssica Barreto.

01

Rosa ou rosée gold

A grande aposta para 2023 é usar tons de rosa na decoração de Natal. Seja o rosa "Barbie", seja o rosé gold, enfeites para a árvore podem ser facilmente encontrados nessas cores. Também é possível encontrar árvores dessa cor.

02

Roxo

Outra aposta para a decoração de Natal é o roxo. A cor está associada à realeza e transmite a sensação de calma, além de estimular a criatividade. Ela pode ser usada tanto na árvore quanto na iluminação e até na mesa da ceia. Também é possível misturar com as cores mais tradicionais e criar uma combinação ainda mais única.

03

Azul

Essa é a cor ideal para quem quer apostar em uma vibe mais “gelo”. O azul combina bem com branco, criando um ambiente perfeito para “uma noite de inverno”, nos moldes dos países onde neva nesta época do ano.

04

Holográfico

E para os mais ousados e modernos, o holográfico é uma opção que está com tudo. Esse estilo de decoração adiciona um toque futurista ao ambiente natalino. Afinal, o Natal é a época ideal para expressar criatividade e inovação na decoração.
JESSICA COUTINHO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

Veja Também

Como usar plantas para deixar sua casa mais fresca?

Futuro da decoração pode estar na revisitação de projetos passados

Três gerações de arquitetos apontam as tendências da decoração

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto
Imagem de destaque
Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela
Imagem de destaque
Homem agride a irmã e o pai durante briga por terrenos em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados