Sem verde e vermelho: veja as cores que são tendência para o Natal 2023

A menos de 20 dias para o Natal, as lojas, ruas e casas já estão cheias de pisca-piscas e enfeites natalinos, mas sempre há tempo para incrementar a sua decoração natalina. E este ano, as cores tradicionais como o vermelho, verde, dourado e prata deram espaço a novos tons que prometem abrilhantar ainda mais a sua decoração.
“Com a valorização do design biofílico, a utilização de materiais naturais é uma das grandes apostas para o Natal deste ano. Acessórios confeccionados com palha ou sisal, guirlandas de folhas naturais, arranjos de flores e enfeites. Cores vibrantes e alegres. O rosa é uma aposta para este ano, mas o que importa é a proposta e o gosto da pessoa”, conta a arquiteta Jéssica Barreto.
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Rosa ou rosée gold
A grande aposta para 2023 é usar tons de rosa na decoração de Natal. Seja o rosa "Barbie", seja o rosé gold, enfeites para a árvore podem ser facilmente encontrados nessas cores. Também é possível encontrar árvores dessa cor.
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Roxo
Outra aposta para a decoração de Natal é o roxo. A cor está associada à realeza e transmite a sensação de calma, além de estimular a criatividade. Ela pode ser usada tanto na árvore quanto na iluminação e até na mesa da ceia. Também é possível misturar com as cores mais tradicionais e criar uma combinação ainda mais única.
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Azul
Essa é a cor ideal para quem quer apostar em uma vibe mais “gelo”. O azul combina bem com branco, criando um ambiente perfeito para “uma noite de inverno”, nos moldes dos países onde neva nesta época do ano.
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Holográfico
E para os mais ousados e modernos, o holográfico é uma opção que está com tudo. Esse estilo de decoração adiciona um toque futurista ao ambiente natalino. Afinal, o Natal é a época ideal para expressar criatividade e inovação na decoração.
JESSICA COUTINHO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.